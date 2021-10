Energiecrisis zet Duits herstel de handrem op

De verwachting is dat de economie corona pas in 2022 definitief achter zich laat, met een groei van 4,1 procent in plaats van de eerder voorspelde 3,6 procent. Die verhoging is minder indrukwekkend dan ze lijkt, aangezien door de getemperde prognose voor dit jaar de 'startbasis' ook lager komt te liggen.