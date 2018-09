ECB: 'VS grote verliezer van escalerende handelsoorlog'

Een wereldwijde verhoging van de importtaksen zou de VS zwaarder treffen dan China, waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB).

In haar economisch bulletin onderzoekt de ECB wat de gevolgen van een verdere toename van het protectionisme kunnen zijn.

De centrale bank veronderstelt dat de VS de importtaksen op alle ingevoerde producten met 10 procentpunten verhogen. Ze gaat ervan uit dat de handelspartners van de VS daarna de importtaksen op Amerikaanse producten met 10 procentpunten optrekken.

2 procent De importtaksen zouden het eerste jaar een negatieve impact hebben van ruim 2 procent op de economische activiteit in de VS.

'Dit scenario heeft significante negatieve gevolgen voor de VS', zegt de ECB. De importtaksen zouden het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste jaar met 2 procent drukken. De belangrijkste reden is dat de uitvoer veel meer daalt dan de invoer.

Bovendien zou de turbulentie op de financiƫle markten het vertrouwen ondermijnen. De ECB verwacht dat de Amerikaanse aandelenmarkten in zo'n scenario met 16 procent dalen.

China

In China daarentegen zou de economische activiteit lichtjes stijgen. De uitvoer naar de VS zou weliswaar dalen, maar China zou in de rest van de wereld marktaandeel van de VS afsnoepen.

Op wat langere termijn zouden die voordelen uitdoven en zou het Chinese bruto binnenlands product dalen. De negatieve impact op de wereldwijde economische activiteit bedraagt 1 procent.

In China zou de economische activiteit aanvankelijk lichtjes stijgen om vervolgens te dalen.

De ECB merkt op dat de al doorgevoerde verhoging van de importtaksen door de VS en China voorlopig maar een kleine negatieve impact heeft op de wereldeconomie. Die taksen viseren slechts een klein deel van de wereldhandel.

Hogere tarieven

Maar de ECB houdt nog geen rekening met de tarieven die maandag zijn opgetrokken. De VS verhoogden begin deze week de importtaksen op Chinese producten met een waarde van 200 miljard dollar met 10 procentpunten. China reageerde onmiddellijk en verhoogde de importtaksen op Amerikaanse producten met een waarde van 60 miljard dollar.