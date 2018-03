EU eist van VS snel klaarheid in staaldossier

Europa drong zaterdag vergeefs aan op meer Amerikaanse duidelijkheid over de procedure om vrijgesteld te worden van de importheffingen voor staal en aluminium. Volgende week vindt nieuw overleg plaats.

De Europese Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, had zaterdag in Brussel een ontmoeting met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer. Het overleg, waarvoor ook de Japanse minister van Economie Hiroshige Seko, aanschoof, stond al langer gepland. Het zou gaan over de gezamenlijke strijd tegen handelsverstorende praktijken.