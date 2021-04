Econoom Robert Mundell overleden

Econoom en Nobelprijswinnaar Robert Mundell is overleden op 88-jarige leeftijd. De specialist in muntunies wordt gezien als 'de morele vader van de euro'.

In een in memoriam-bericht op de zakenwebsite Forbes wordt Mundell omschreven als 'de Zeus van de economie'. 'De artikels die hij schreef in de jaren 50 en 60 waren op een heel ander niveau dan alle andere in zijn veld. Mundell domineerde de internationale handelstheorie.'

Mundell was Canadees, maar ging studeren aan het prestigieuze MIT in Massachusetts, waar hij doctoreerde in de economie. Zijn specialiteit werd wisselkoersregimes. Later doceerde hij aan tal van universiteiten in de VS. De rode draad in zijn carrière was zijn functie als adviseur bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, het IMF, de Wereldbank en de Europese Commissie.

Euro

De invoering van de euro was een geweldige zaak voor Europa, maar niet voor de wereld. Robert Mundell Econoom

In de jaren zeventig deed hij pionierswerk op het gebied van de monetaire dynamiek. Hij werd de grondlegger van de theorie van de optimale valutagebieden, waarvoor hij in 1999 de Nobelprijs voor de economie kreeg.

Door zijn onderzoek naar monetair beleid raakte hij ook nauw betrokken bij de vorming van de euro. Hoewel Europa niet voldeed aan alle criteria van Mundell voor een 'optimaal valutagebied', was hij vanaf dag één wel een trouwe supporter van de Europese eenheidsmunt.