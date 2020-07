'Er komt geen inflatie na de coronarecessie'

De massale liquiditeiten die de centrale banken in het financiële systeem pompen zullen niet tot inflatie leiden, voorspelt Nomura-hoofdeconoom Richard Koo. Hij verwacht dat bedrijven en gezinnen extra zullen sparen om buffers op te bouwen.

Richard Koo werd bekend als de bedenker van het concept ‘balansrecessie’, een fenomeen dat zijn thuisland Japan decennialang in zijn greep hield. Daarbij hielden consumenten en bedrijven de vinger op de knip in de nasleep van de uiteengespatte zeepbel van het begin van de jaren 90. Schulden afbouwen was prioritair. Zelfs bodemrentes konden niet verleiden om te lenen en te spenderen. Dat ‘pijnlijke proces’ duurde zo’n twee decennia en overtuigde veel Japanners om ‘nooit meer schulden’ aan te gaan, aldus Koo.

In een door het CFA Institute georganiseerde webinar signaleerde Koo opvallende parallellen tussen de balansrecessie en de coronacrisis die de wereldeconomie treft. In de huidige, eerste fase van de coronarecessie is er nog een belangrijk verschil met de balansrecessie. In plaats van te sparen moeten bedrijven en gezinnen nu ‘ontsparen’, hun spaarpot aanspreken en overbruggingskredieten aangaan om huur en lonen te kunnen blijven betalen.

Centrale banken spelen daarop in door hun beleid drastisch te versoepelen en zo te vermijden dat de rente omhoogschiet. Daarnaast pakken overheden uit met stimuli, zoals vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid, wat onder moet helpen te vermijden dat bedrijven massaal over de kop gaan.

Buffer

Maar in de volgende fase, wanneer de lockdowns versoepelen en de economie weer normaliseert, verwacht Koo gedrag zoals in een balansrecessie: sparen ten koste van consumeren en investeren. ‘Bedrijven en gezinnen die nu het hardst geraakt worden omdat ze onvoldoende spaarmiddelen hadden, zullen dan beginnen te sparen om een buffer aan te leggen. Die spaarbuffer zal veel groter dan wat ze voor de coronacrisis gespaard hadden en dienen om een eventuele tweede of derde golf het hoofd te bieden.’

Als de monetaire en budgettaire overheden de crisis goed aanpakken, verwacht Koo dat de economie er zonder al te veel kleerscheuren uitkomt.

‘De privésector zal dus een spaarder worden, wat inflatie zal helpen te voorkomen’, vervolgt Koo, die zich daarmee in het kamp schaart van de economen die niet verwachten dat de massale creatie van liquiditeiten en schulden tot een inflatieopstoot zal leiden.