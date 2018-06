Europa belast vanaf juli Amerikaanse producten

Er is geen ruimte voor willekeur.

De eerste reeks Amerikaanse producten vertegenwoordigt een handelswaarde van 2,8 miljard euro. De Commissie komt mogelijk later met meer heffingen.

De lidstaten moeten nog instemmen met de tegenmaatregel, die is aangemeld bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) . De Commissie verwacht daar geen problemen.

'Alle lidstaten begrijpen dat als we handel willen drijven op basis van internationale regels, we het boekje moeten volgen. Er is geen ruimte voor willekeur', zei de Europese commissaris voor concurrentievermogen Jyrki Katainen woensdag.