Europa mag terugslaan, maar hoopt op wapenstilstand in handelsconflict met VS

De Europese Unie mag van de Wereldhandelsorganisatie voor 4 miljard dollar strafheffingen opleggen op Amerikaanse producten. Maar Europa begraaft de strijdbijl over de subsidies voor Boeing en Airbus liever.

Al 16 jaar beschuldigen de Europese Unie en de VS elkaar van illegale steun aan de eigen luchtvaartindustrie. Europa stapte naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO) tegen de Amerikaanse subsidies voor Boeing, de Amerikanen sturen de Europeanen hetzelfde verwijt toe over Airbus.

De procedureslag is nu gestreden. Alle beroepsmogelijkheden zijn al lang opgebruikt. Het verdict van de WHO is dat beide grootmachten zich schuldig maken aan steun voor de eigen luchtvaartindustrie.

De enige vraag was welke represailles de Verenigde Staten en de Europese Unie mochten nemen voor die concurrentievervalsing. Een jaar geleden gaf de WHO Washington de toestemming voor 7,5 miljard dollar tarieven te heffen op Europese goederen. Dat is het hoogste bedrag ooit aan vergeldingsmaatregelen.

Dinsdag viel de uitspraak in het luik-Boeing. De Europese Unie krijgt het fiat van de WHO om strafmaatregelen tegen de Amerikanen te nemen 'voor een bedrag van 4 miljard dollar'. Dat komt overeen met 3,4 miljard euro. De lijst met producten die extra belast zouden worden, lag al jaren klaar: van lijnvliegtuigen, tractoren, tot bosbessen, tabak, ketchup, zalm en appelsiensap .

3,4 miljard strafmaatregelen Europa mag voor 3,4 miljard euro strafmaatregelen nemen tegen de VS.

Europa is al langer vragende partij voor een vergelijk. Het hangt van de Amerikanen af of de sancties geactiveerd worden, bekent de Europese commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis. 'Mijn voorkeur gaat uit naar een onderhandelde oplossing met de Verenigde Staten. Maar als er geen onderhandelde oplossing komt, worden we gedwongen onze belangen te verdedigen op een evenredige manier.'

Moeilijk

De afgelopen maanden gaven de VS aan te willen zoeken naar een compromis om een handelsoorlog te vermijden. Maar de gesprekken verlopen moeilijk. De VS eisen van Europa een onmiddellijk einde van de subsidies aan Airbus en een financiële compensatie. Europa vindt dat voorstel onhaalbaar. De vliegtuigbouwers Airbus en Boeing lijden economisch zwaar onder de pandemie.

De EU hoopt dat het makkelijker onderhandelen is met de Democraat Joe Biden dan met huidig president Donald Trump. Biden zou een einde willen maken aan de 'artificiële handelsoorlog' met Europa. Trump heeft de voorbije jaren eenzijdige invoertarieven op staal en aluminium opgelegd en regelmatig gedreigd met invoerheffingen op Europese auto's of vergeldingsacties als Europese landen Amerikaanse techgiganten belasten.