Fitch: 'Begrotingsimpasse brengt toprating VS in gevaar'

De patstelling tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democraten over de financiering van negen regeringsinstellingen duurt voort. De shutdown, de gedeeltelijke sluiting van een resem overheidsdiensten, gaat woensdag al zijn 19de dag in.

Een doorbraak in de begrotingsimpasse lijkt niet meteen in zicht. Tijdens een tv-toespraak afgelopen nacht maakte Trump nog eens duidelijk dat hij weigert zijn fiat te geven aan een begrotingsvoorstel waarin geen bedrag van meer dan 5 miljard dollar voor de bouw van een muur of stalen hek op de grens met Mexico wordt uitgetrokken.

Langste shutdown

Omdat de Democraten meteen lieten weten dat ze niet van plan zijn op de eis van de president in te gaan, lijkt de kans steeds groter dat de VS afstevenen op de langste shutdown ooit. Als alle overheidsdiensten tegen eind deze week niet opnieuw de deuren kunnen openen sneuvelt het record uit 1995-1996.

De Democratische president Bill Clinton ging destijds in de clinch met een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De begrotingsimpasse sleepte toen 21 dagen aan.

Waarschuwing Fitch

Als de politici er niet in slagen een begroting door het Congres te jagen, moeten we ons afvragen of een AAA-rating voor de VS nog te verdedigen valt.

'Zonder budgettaire bijsturingen schiet het begrotingstekort hoger en leen je eigenlijk geld om de rente op de schuld te betalen. De budgettaire situatie in de VS dreigt dus aanzienlijk te verslechteren', ging hij voort.

McCormack schoof een deadline naar voren. 'Als de shutdown voortduurt tot 1 maart en het schuldenplafond enkele maanden later een probleem wordt, moeten we kijken naar het beleid. Als de politici er niet in slagen een begroting door het Congres te jagen, moeten we ons afvragen of een AAA-rating voor de VS nog te verdedigen valt.'