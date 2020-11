Frankrijk eist digitaks van Amerikaanse techbedrijven

De Franse fiscus vraagt miljoenen euro's aan Amerikaanse techgroepen. Hij zet zo door met een belasting op multinationals die nauwelijks of geen belasting betalen in Frankrijk.

Frankrijk zet door met de GAFA-taks, acroniem voor Google, Apple, Facebook en Amazon. Onder meer Facebook en Amazon kregen onlangs belastingaanslagen in de bus voor 2020, meldt Financial Times. Het Franse ministerie van Economie bevestigt dat nieuws.

De belasting op techbedrijven is al enkele jaren een twistappel tussen de VS en een reeks landen die de multinationals een taks willen opleggen. Het hoofdargument is dat de techgroepen hun winst in die landen genereren, maar daar nauwelijks belasting op betalen. De winsten worden afgeleid naar fiscale paradijzen, zoals Ierland. De VS hebben de digitale taks altijd afgewezen omdat ze vinden dat vooral Amerikaanse bedrijven worden geviseerd.

Begin dit jaar werd beslist de netelige zaak in de schoot van de OESO te onderhandelen, maar die onderhandelingen werden in juni stilgelegd door de Amerikaanse onderhandelaars. Sindsdien is er geen vooruitgang geboekt.

Frankrijk besliste daarom op eigen houtje de digitaks uit te voeren. Het wil dat de EU een uniforme taks uitwerkt in 2021 als de onderhandelingen bij de OESO op niets uitdraaien.

Frankrijk staat niet alleen. Verschillende Europese landen hebben een plan klaar om de techbedrijven te belasten. In het Belgische regeerakkoord staat de introductie van een digitaks. Ook Brazilië en Indonesië hebben plannen om de grote techbedrijven te belasten.

Biden

Het nieuws over de taks komt twee maanden voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. 'We kunnen niet langer wachten. De Amerikaanse techbedrijven zijn de grote winnaars van de pandemie', zei een anonieme Franse ambtenaar aan Financials Times. 'Hun omzet schiet de hoogte in en ze betaalden al geen eerlijke belastingen voor de pandemie.'

We kunnen niet langer wachten. De Amerikaanse technologiebedrijven zijn de grote winnaars van de pandemie. Anoniem Franse ambtenaar

De VS dreigden met tegenmaatregelen. Een plan voor het invoeren van belastingen op Franse handtassen en make-up ligt klaar als de digitaks wordt doorgezet. Die tarieven zijn goed voor 1,3 miljard dollar. De verwachting is dat de regering-Trump die tarieven nu snel zal opleggen.

Voor Biden wordt dat een moeilijke opdracht. Hij beloofde de relaties met Europa te herstellen. Het invoeren van een digitaks is een serieus obstakel. Ook in Democratische kringen is er flink verzet tegen de digitale taks. Ron Wyden, een Democraat die grote invloed heeft in de financiële commissie van de Senaat, omschreef de Franse belasting als 'disccriminerend'.