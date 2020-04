Geen wereldwijd akkoord over forse verlaging olieproductie

Mexico zag dat aanvankelijk niet zitten. Het Midden-Amerikaanse land moest zijn productie naar verluidt met 400.000 vaten per dag terugschroeven en vond dat te veel. Mexico heeft grote investeringen gedaan om zijn olieproductie te verhogen en wou daarom geen stap terug zetten. Daarop greep de Amerikaanse president Donald Trump in. Hij belde met zijn Mexicaanse evenknie Andrés Manuel López Obrador en deed ook zelf een duit in het zakje. De VS zouden hun productie - een derde conventioneel, twee derde schalieolie - met 250.000 vaten reduceren, Mexico zou 100.000 vaten minder oppompen. Het was vrijdagavond onduidelijk of dat voldoende was voor Saoedi-Arabië en Rusland.

De Amerikaanse inspanning was overigens een verrassing. Een goede week geleden zei een lid van de regering-Trump nog aan het persbureau Reuters dat de president niet van plan was Amerikaanse oliebedrijven te vragen gecoördineerd hun productie te verlagen. In tegenstelling tot de meeste olielanden is de olieproductie in de VS in privéhanden. Door de lage olieprijzen is de productie van schalieolie vaak niet meer rendabel, zodat bedrijven op eigen houtje al hun productie hebben teruggeschroefd.