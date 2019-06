'Gesprek VS-China over handel constructief'

Mnuchin en Yi ontmoetten elkaar in de marge van een vergadering van de ministers van Financiën en de centraal bankiers van de 20 grootste economieën (G20) in het Japanse Fukuoka.

Ondanks de toename van de handelsconflicten zijn de ministers van Financiën en centraal bankiers van de G20 voorzichtig optimistisch over de economische vooruitzichten. De groei van de wereldeconomie kan het komende jaar weer opleven, staat in het slotcommuniqué. Maar ze merken wel op dat groeiende spanningen over de internationale handel en andere politieke wrijvingen dat vooruitzicht overschaduwen.

Taks voor techbedrijven

De G20 hoopt het in 2020 eens te zijn over een gezamenlijk beleid. Er zou mogelijk belasting geheven worden in landen waar de bedrijven producten of diensten slijten of er zou een wereldwijd minimum voor de belasting moeten worden vastgelegd. De VS staan argwanend tegenover de plannen, omdat ze volgens te veel tegen Amerikaanse internetbedrijven gericht zouden zijn.