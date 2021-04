Gevarendriehoek

Over de maandelijkse rondvraag die een leger Wall Street-economen op een piëdestal zet, kan je je al langer bedenkingen maken. Het jobrapport is sinds het begin, de protestantse New Englander Carroll Davidson Wright in 1878, heel calvinistisch van insteek. Wie niet actief naar werk op zoek is, is een industriële hypochonder die uit de statistieken geweerd moet worden.