Handelsoorlog doet Chinese export naar VS kelderen

China begint de gevolgen te voelen van de escalerende handelsoorlog met de Verenigde Staten. De export naar de VS kelderde in augustus met 16 procent.

De Chinese exportcijfers die zondagochtend werden vrijgegeven, zijn een zware tegenvaller. De totale Chinese export daalde - in dollars uitgedrukt - met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de import met 5,6 procent kromp. Daardoor bleef er een handelsoverschot van net geen 35 miljard dollar (31,5 miljard euro) over, meldt de Chinese douane. Economen hadden voorspeld dat de export nog met 2,2 procent zou groeien, terwijl de import met 6,4 procent zou dalen. In juli exporteerde China nog 3,3 procent meer.

De ruzie met de VS en de invoertarieven die de Amerikanen al hebben doorgevoerd, betekenen een mokerslag voor de Chinese uitvoer naar Noord-Amerika. De export naar de VS kelderde in augustus met 16 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar, toen de handelsoorlog tussen beide landen net oplaaide. Toch realiseerde China nog een handelsoverschot van 26,95 miljard dollar met de VS.

Voor september ziet het er nog slechter uit, want sinds 1 september zijn er nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 15 procent van kracht op een hele reeks Chinese producten, terwijl ook China met tegenmaatregelen Amerikaanse producten extra belast. Vanaf 1 oktober en op 15 december komen er nog een pak nieuwe douanetarieven bij. Nu al vallen twee op de drie Chinese consumentenproducten onder de Amerikaanse taks. Tegen eind dit jaar zal zowat alles extra getaxeerd zijn.

Gesprekken

Positief is dat beide landen weer gaan samenzitten over een mogelijk handelsakkoord. De Chinese vicepremier Lie He maakte eerder deze week bekend dat Chinese en Amerikaanse onderhandelaars elkaar 'begin oktober' opnieuw zullen ontmoeten in Washington in een poging om een uitweg te zoeken uit de handelsoorlog tussen beide economische grootmachten. Lie He meldde dat na een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. De gesprekken hadden eigenlijk deze maand al moeten doorgaan.