Hevig debat in Duitsland over schuldenrem

Het voorstel van de kabinetschef van bondskanselier Angela Merkel om de schuldenrem uit de Duitse grondwet te schrappen heeft tot een heftig debat geleid in Duitsland.

'Ook bij een striktere uitgavendiscipline is de schuldenrem de komende jaren niet houdbaar. Hij vormt een obstakel voor het economisch herstelbeleid. Daarom is het beter hem uit de grondwet te halen.' Met die passage in een opiniebijdrage in de zakenkrant Handelsblatt gooide Helge Braun, de kabinetschef van Merkel, dinsdag de knuppel in het hoenderhok.

De Duitse grondwet bevat een bepaling die de deelstaten verbiedt hun schulden te laten stijgen en die een rem zet op de mate waarin de schulden van de federale overheid mogen toenemen - maximaal met 0,35 procent van het bruto binnenlands product (bbp) per jaar.

De rem mag losgelaten worden in een economische recessie, bij natuurrampen of in andere noodsituaties. Dat is, met de goedkeuring van het Duitse parlement, ook gebeurd in 2020 en 2021.

Het voorstel van Braun om de schuldenrem uit de grondwet te schrappen wekte veel beroering in Duitsland, waar een deel van de politici en de bevolking op een strakke begrotingsdiscipline is gesteld. Het verbaast vooral dat het voorstel komt van een politicus van de christendemocratische CDU en een vertrouweling van Merkel.

Afgebrand

Olaf Scholz, de minister van Financiën in de regering-Merkel en de kopman van de socialistische partij SPD, verwelkomde het idee. Ook de Duitse groenen, die het goed doen in de opiniepeilingen, willen af van de schuldenrem. Dit najaar zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland.

Maar in Brauns eigen partij werd het voorstel meteen afgebrand. Alexander Dobrindt, de fractieleider van de Beierse CSU, de zusterpartij van de CDU, wil niet weten van een schrapping van de schuldenrem uit de grondwet. 'Braun vertolkt niet het partijstandpunt van de CDU en CSU', zei het CSU-parlementslid Hans Michelbach.

Geschrokken van de reacties keerde Braun snel op zijn stappen terug. Op Twitter zei hij dat het niet zijn bedoeling was de grondwettelijke schuldenrem in vraag te stellen.

In zijn opiniebijdrage in het Handelsblatt had Braun aangestipt dat een terugkeer naar een begrotingsevenwicht - de 'schwarzen Null' - om een verder oplopen van de overheidsschuld te stoppen moeilijk kan zonder te snoeien in de sociale uitgaven of zonder de belastingen te verhogen.

Het voorstel van Braun kreeg applaus van een aantal economen. 'De schuldenrem is contraproductief. Investeringen in digitalisering en in de strijd tegen de klimaatverandering leiden op korte termijn tot hogere schulden, maar op lange termijn verhogen ze de productiviteit en de belastinginkomsten en doen ze de schuld dalen', zei Marcel Fratzscher, het hoofd van het economisch onderzoekinstituut DIW.

Goed gewapend

Dat instituut wil het kind wel niet helemaal met het badwater weggooien. De sterke begrotingsdiscipline en de gezonde overheidsfinanciën hebben gemaakt dat Duitsland goed gewapend was om de coronapandemie op te vangen. 'Maar de schuldenregel wordt het best wel aangepast', luidt het.

Volgens Christian Odendahl, de hoofdeconoom van het Centre for European Reform in Berlijn, was de opiniebijdrage van Braun een bewuste zet om de geesten van de conservatieve kiezers voor te bereiden op gesleutel aan de schuldenrem. 'Want het debat daarover zal onvermijdelijk op tafel komen in de verkiezingsstrijd en in de daaropvolgende onderhandelingen over de vorming van de nieuwe bondsregering.'