Hoofdeconome OESO waarschuwt voor besparingsbeleid

Ze vindt dat de overheden hun houding tegenover begrotingstekorten en overheidsschuld moeten aanpassen als gevolg van de coronapandemie. Snel proberen om, als de coronaschok voorbij is, het begrotingstekort en de schuldgraad terug te brengen naar hun precorananiveaus is niet aangewezen, meent Laurence Boone.

De hoofdeconome van de OESO, de club van de rijke industrielanden, meent dat de regeringen met hogere overheidsuitgaven en belastingverlagingen de economie nog een hele poos moeten blijven onderstutten, vooral om de werkloosheid laag te houden. Ze zegt dat in een gesprek met Financial Times.

Het is niet gezond de verantwoordelijkheid voor het herstelbeleid te leggen bij het monetair beleid dat in handen is van mensen die niet democratisch zijn verkozen.

De voorbije jaren was de hoofdrol weggelegd voor het monetair beleid van de centrale banken, in de eurozone de ECB. 'Het is niet gezond de verantwoordelijkheid voor het economisch stabiliseringsbeleid eenzijdig bij het monetair beleid te leggen dat uitgestippeld wordt door mensen die weliswaar wel verantwoording verschuldigd zijn maar niet democratisch zijn verkozen', zegt Boone.

Verkeerd instrument

Als de klemtoon op het begrotingsbeleid komt te liggen, zegt Boone, is het voor de houdbaarheid van de schuld op langere termijn wel belangrijk dat de mensen vertrouwen hebben in de instellingen en dat de beleidsmakers leveren wat ze beloven.

Laurence Boone is een Franse economiste. Ze studeerde aan de London Business School, werkte voor verschillende banken en bedrijven en was van 2014 tot 2016 economisch adviseur van de Franse socialistische president François Hollande. Sinds 2018 is ze de hoofdeconome van de in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).