IMF: 'Amerikaanse economie herstelt sneller dan Europese'

De hoofdeconome van het IMF, Gita Gopinath, is optimistischer geworden over het herstel van de wereldeconomie.

Dankzij de snellere vaccinering tegen het coronavirus en extra stimulus in de VS groeit de wereldeconomie in 2021 wat sneller dan verwacht. Europa hinkt achterop.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is optimitischer over de wereldeconomie dan drie maanden geleden, blijkt uit zijn jongste rapport. In de eerste plaats is de wereldeconomie in 2020 'slechts' met 3,5 procent gekrompen. In oktober voorspelde het IMF nog een krimp van 4,4 procent.

De wereldeconomie is in 2020 minder gekrompen dan verwacht. IMF

Bovendien is de economische heropleving wat sterker dan voorzien. Het IMF verwacht nu 5,5 procent groei in 2021 in plaats van 5,2 procent en handhaaft voor 2022 zijn prognose van 4,2 procent groei. 'De opwaartse herziening van de groeiprognose is te danken aan drie factoren', zegt hoofdeconome Gita Gopinath. 'De vaccinaties zijn gestart in sommige landen, de VS en Japan hebben eind 2020 extra stimulus aangekondigd en er wordt een herstel van contactintensieve activiteiten verwacht.'

Die positieve factoren compenseren ruimschoots de verslechtering van de vooruitzichten op korte termijn. Veel landen hebben de jongste dagen en weken lockdowns verstrakt en/of verlengd. Daarom verwacht het IMF pas vanaf het tweede kwartaal een versnelling van de groei.

VS versus Europa

De vooruitzichten verschillen sterk van land tot land. Het IMF verhoogt zijn prognose voor de Amerikaanse groei in 2021 van 3,1 naar 5,1 procent. Het verwijst naar het stimuluspakket van 900 miljard dollar dat het Congres in december goedkeurde. De vooruitzichten houden geen rekening met de 1.900 miljard dollar extra die president Joe Biden in de economie wil pompen. Het IMF verwacht dat de economische activiteit in de VS in de tweede helft van 2021 weer het niveau van eind 2019 bereikt.

Voor de eurozone verlaagt de internationale instelling haar groeiprognose voor dit jaar van 5,2 naar 4,2 procent. Ze voorspelt dat de activiteit in de eurozone pas in 2022 weer het peil van net voor de start van de coronacrisis bereikt. Een van de redenen is dat het Europese herstelfonds van 750 miljard euro nog niet operationeel is. Voor België publiceert het IMF geen cijfers.

22.000 miljard Welvaartsverlies Het IMF raamt dat door de coronacrisis tussen 2020 en 2025 wereldwijd een cumulatief welvaartsverlies van 22.000 miljard dollar wordt geleden.

Hoewel de wereldeconomie in 2020 minder is gekrompen dan gevreesd, is de schade van de pandemie zeer groot. Gopinath zegt dat in 2021 meer dan 150 landen een lager inkomen per inwoner hebben dan in 2019. Ze raamt het cumulatief verlies aan welvaart in de periode 2020-25 op 22.000 miljard dollar in vergelijking met de vooruitzichten voor de start van de pandemie.