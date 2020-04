IMF: 'Corona kost wereldeconomie 9.000 miljard dollar'

De wereldeconomie worstelt met de zwaarste recessie sinds de Grote Depressie en krimpt in 2020 met 3 procent. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

'De wereld is de jongste drie maanden dramatisch veranderd', zegt Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF, in een toelichting bij de nieuwe economische vooruitzichten. 'De Grote Lockdown is veel erger dan de financiële crisis van 2008-2009.'

Voor het eerst sinds de Grote Depressie zitten zowel de rijke landen als de groeilanden in een recessie. Gita Gopinath Hoofdeconome IMF

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie in 2020 met 3 procent krimpt na een groei van 2,9 procent in 2019. Gopinath merkt op dat voor het eerst sinds de Grote Depressie zowel de rijke landen als de groeilanden in een recessie zitten. Tijdens de financiële crisis bleef de economische activiteit in de groeilanden stijgen.

De coronapandemie veroorzaakt enorme economische schade. 'Het verlies aan economische activiteit kan in 2020 en 2021 samen 9.000 miljard dollar bedragen', zegt Gopinath. 'Dat is meer dan de omvang van de economieën van Japan en Duitsland samen.'

Rijke landen

In de rijke landen daalt de economische activiteit dit jaar met 6,1 procent. Van de grote landen wordt Italië (-9,1%) het zwaarst getroffen. In de groei- en ontwikkelingslanden krimpt de economische activiteit slechts met 1 procent, omdat China en India mogen rekenen op 1 tot 2 procent groei.

'100.000 Belgen verliezen job' De werkloosheidsgraad in België zal stijgen van 5,4 procent van de beroepsbevolking in 2019 naar 7,3 procent in 2020. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat betekent dat zowat 100.000 landgenoten hun baan als gevolg van de coronacrisis verliezen. Er zijn nu al 1,2 miljoen Belgische werknemers tijdelijk werkloos. Maar Statbel laat weten dat die in de arbeidsmarktstatistieken als werkend worden beschouwd. De verwachte stijging van de werkloosheid geeft een indicatie van het aantal personen dat zal worden ontslagen. In 2021 zou de werkloosheidsgraad terugvallen naar 6,8 procent. Voorts verwacht het IMF dat de Belgische economie in 2020 met 6,9 procent krimpt en in 2021 met 4,6 procent groeit. De Nationale Bank en het Federaal Planbureau voorspelden vorige week een grotere krimp van 8 procent dit jaar en een veel sterkere heropleving van 8,6 procent volgend jaar.

Het IMF veronderstelt dat de overheden in de tweede helft van 2020 geleidelijk de beperkende maatregelen versoepelen. In dat scenario herleeft de wereldeconomie en groeit ze in 2021 met 5,8 procent. Maar Gopinath beklemtoont dat de economische activiteit volgend jaar nog steeds lager blijft dan in een scenario zonder pandemie.

Te optimistisch?

Ze waarschuwt ook dat de vooruitzichten misschien te optimistisch zijn. 'Veel slechtere groeicijfers zijn mogelijk en misschien zelfs waarschijnlijk. De resultaten zullen slechter zijn als de pandemie en de beperkende maatregelen langer duren dan verwacht.'

'Dit is geen crisis zoals andere', zegt Gopinath. 'Ten eerste is de schok groot. Ten tweede is er zoals in een oorlog of bij een politieke crisis onzekerheid over de duur en de intensiteit van de schok. Ten derde heeft het economisch beleid een andere rol. Bij een normale crisis probeert het beleid de vraag te stimuleren. Deze keer is de crisis vooral het gevolg van noodzakelijke beperkende maatregelen.'

Schuldherschikking

'De onmiddellijke prioriteit is een verdere verspreiding van het virus beperken', zegt het IMF. 'Het economisch beleid moet de impact op mensen, bedrijven en het financieel systeem verzachten. De toezichthouders moeten banken aanmoedigen leningen aan gezinnen en bedrijven in moeilijkheden te heronderhandelen.'

Veel groei- en ontwikelingslanden zullen financiële hulp nodig hebben. IMF

Volgens het IMF zijn de rijke landen met hun sterke bestuurscapaciteit en goed uitgeruste gezondheidssystemen het best geplaatst om de crisis aan te pakken. Veel groei- en ontwikkelingslanden zullen financiële hulp nodig hebben van de rijke landen en internationale instellingen. Voor landen die veel schulden moeten terugbetalen moet de internationale gemeenschap moratoria of een schuldherschikking overwegen.