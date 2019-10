IMF: 'Handelsoorlog kost wereldeconomie 700 miljard dollar'

De negatieve impact van de handelsconflicten op de wereldwijde economische activiteit zal in 2020 verdubbelen.

Kristalina Georgieva, de nieuwe topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), schetste in haar eerste toespraak een somber beeld van de wereldeconomie. Ze verwijst vooral naar de negatieve invloed van de handelsoorlog tussen de VS en China.

'Het cumulatieve effect van de handelsconflicten betekent voor de wereldeconomie in 2020 een verlies van ongeveer 700 miljard dollar (630 miljard euro, red.)', zegt Georgieva. 'Dat is ongeveer 0,8 procent van het wereldwijd bruto binnenlands product.' In 2019 bedroeg de kostprijs van de handelsconflicten minder dan 400 miljard dollar.

Het IMF merkt op dat de indirecte gevolgen van de handelsoorlog op het vertrouwen en de financiële markten de grootste negatieve impact hebben op de economische groei. De directe impact van de importtaksen is veel kleiner.

Lagere groeiprognoses

Georgieva signaleert dat het IMF volgende week haar groeivooruitzichten voor de wereldeconomie zal verlagen. Het IMF voorspelde in juli 3,2 procent groei in 2019, het laagste peil in tien jaar, en 3,5 procent in 2020.