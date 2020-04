IMF: 'Rijke landen zien begrotingstekort verviervoudigen'

De coronacrisis doet het begrotingstekort en de overheidsschuld fors stijgen, vooral in de Verenigde Staten.

'De pandemie vereist dat het begrotingsbeleid actiever is dan ooit', zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een halfjaarlijks rapport over overheidsfinanciën. 'Het begrotingsbeleid moet levens redden, de meest kwetsbare mensen en ondernemingen beschermen en het risico verminderen dat de pandemie leidt tot een diepe, langdurende economische malaise.'

Het begrotingsbeleid moet levens redden. IMF

De krimp van de wereldeconomie doet de inkomsten van de overheid wereldwijd met 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dalen. Bovendien hebben veel landen budgettaire stimuli gelanceerd om de impact van de coronacrisis op de economie te beperken. Het IMF raamt de directe kostprijs van de extra uitgaven voor gezondheidszorg, fiscale maatregelen en andere uitgaven op 3.300 miljard dollar (3.000 miljard euro).

Voorts hebben de overheden al voor 1.800 miljard dollar leningen en aandelenkapitaal verstrekt. Ten slotte hebben ze voor 2.700 miljard dollar garanties verstrekt om financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen te ondersteunen.

VS zeer diep in het rood

De recessie en de budgettaire stimuli doen het wereldwijde begrotingstekort stijgen van 3,7 procent van het bbp in 2019 naar 9,9 procent in 2020. In de rijke landen verviervoudigt het deficit bijna tot 10,7 procent van het bbp. Vooral de VS duiken met een tekort van 15,4 procent zeer diep in het rood.

Het rapport vermeldt geen begrotingscijfers voor België. De Nationale Bank en het Federaal Planbureau voorspelden vorige week dat het Belgische begrotingstekort zal verviervoudigen naar 7,5 procent van het bbp.

Overheidsschuld

De combinatie van een krimpende economie en een groot begrotingstekort doet de schuldgraad sterk toenemen. De wereldwijde overheidsschuld stijgt dit jaar van 83,3 naar 96,4 procent van het bbp. In de rijke landen klimt de schuldgraad naar gemiddeld 122,4 procent. Het IMF noemt de sterke stijging van de begrotingstekorten 'noodzakelijk en gepast', maar merkt op dat veel landen voor de start van de pandemie al een hoge overheidsschuld hadden.