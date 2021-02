IMF-baas geeft Biden munitie in strijd om stimulusplan

Zonder nieuwe steunmaatregelen stevenen de Verenigde Staten af op een 'gevaarlijke faillissementen- en ontslagengolf'. Dat zei de IMF-topvrouw Kristalina Georgieva vrijdag. Ze bezorgt Joe Biden zo extra munitie in zijn strijd om een nieuw stimuluspact.

De coronapandemie heeft het voorbije jaar diepe wonden geslagen in economieën wereldwijd. Ook in de Amerikaanse. De grootste economie ter wereld mag in de tweede helft van 2020 dan wel het herstel ingezet hebben, de toestand blijft fragiel. Die waarschuwing stuurde Kristalina Georgieva, de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), vrijdag de wereld in.

'Het gevaar bestaat dat een gevaarlijke golf van faillissementen en ontslagen op de Verenigde Staten afkomt als geen geld in de economie gepompt wordt tot de gezondheidscrisis grotendeels overwonnen is', zei Georgieva. Dat stimulusmaatregelen nut hebben, heeft 2020 volgens haar bewezen. 'Dankzij steunpakketten zijn vorig jaar in de VS gemiddeld minder bedrijven over de kop gegaan dan in een normaal jaar.'

Munitie

Met haar waarschuwing gaf de topvrouw van het IMF Amerikaans president Joe Biden wat extra munitie in handen. De Democraat ijvert voor een nieuw economisch noodplan met een prijskaartje van 1.900 miljard dollar. Dat voorziet bijvoorbeeld in cheques van 1.400 dollar voor de lagere en de middeninkomens en een verlenging van werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Het gaat hier om de levens van mensen. Zij zien af en wij kunnen er wat aan doen. Joe Biden Amerikaanse president

In zijn eigen partij kan hij op applaus rekenen maar de Republikeinen staan op de rem. Zij zijn voorstander van een veel bescheidener steunpakket van zo'n 600 miljard dollar. De Grand Old Party wijst erop dat 's lands schuldenberg de afgelopen maanden al enorm aandikte omdat de overheid in 2020 zowat 4.000 miljard dollar in de economie pompte om de coronaschok op te vangen.

Biden riep politici in zijn land vrijdag nog eens op die zorgen even aan de kant te schuiven. 'Onze economie verkeert nog steeds in moeilijkheden', zei hij. De president en zijn entourage grepen naar nieuwe data over de arbeidsmarkt om die stelling te staven. De VS tellen vandaag nog altijd 10 miljoen jobs minder dan voor de coronapandemie. In januari kwamen er ook minder banen bij dan verwacht.

Procedurele zege

'Sommige mensen in het Congres denken dat we genoeg gedaan hebben. Anderen zijn van mening dat we nog amper wat of niks meer kunnen doen. Dat standpunt deel ik niet. Het gaat hier om de levens van mensen. Zij zien af en wij kunnen er wat aan doen', stelde Biden na overleg met Democratische partijgenoten.