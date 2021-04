IMF bepleit rijkentaks om kosten pandemie te betalen

De ondersteuning van de economie tijdens de pandemie en de dalende inkomsten hebben het begrotingstekort en de overheidsschuld van ontwikkelde en groeilanden doen stijgen naar een recordhoogte, zegt het IMF in een rapport over het begrotingsbeleid. Het gemiddelde begrotingstekort verdrievoudigde in 2020 tot 10,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en de overheidsschuld steeg van 84 naar 97 procent van het bbp.

'Om de uitgaven die verband houden met de pandemie te helpen betalen kunnen beleidsmakers een tijdelijke bijdrage op hoge inkomens of hoge vermogens overwegen', zegt het IMF. De instelling denkt vooral aan een tijdelijke verhoging van de personenbelasting voor de hoogste inkomens. Ze merkt op dat Duitsland in 1991 tijdelijk de personenbelasting heeft opgetrokken om de kosten van de eenmaking te betalen. Hogere belastingen op inkomen uit kapitaal hebben volgens het IMF een negatief effect op investeringen.

Overwinsten

Over een echte vermogensbelasting is het IMF terughoudend. 'Verscheidene factoren pleiten tegen een recurrente vermogensbelasting. Het is moeilijk een waarde te kleven op activa en om informatie in te zamelen bij derden.' Toch sluit de instelling een vermogensbelasting niet uit. 'Als andere maatregelen niet volstaan, kan een vermogensbelasting worden overwogen.'