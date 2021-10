IMF houdt directeur Georgieva hand boven het hoofd

Kristalina Georgieva moet niet opstappen als IMF-baas na beschuldigingen dat ze gegevens liet manipuleren om China te plezieren.

Het dagelijks bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) oordeelde dat er onvoldoende bewijs is tegen Georgieva om haar de laan uit te sturen. Na een marathonvergadering lieten de 24 bestuurders in een communiqué weten dat ze het 'volle vertrouwen behouden in het leiderschap' van hun directeur. Al was tussen de lijnen te lezen dat de beslissing verre van unaniem was.

Georgieva was in opspraak gekomen door een onderzoek bij de Wereldbank, waar ze tot oktober 2019 tweeënhalf jaar aan de slag was als CEO. De Bulgaarse econome zou medewerkers onder druk hebben gezet om China in 2018 een betere positie te geven in het invloedrijke Doing Business Report, de rangschikking die jaarlijks weergeeft hoe aantrekkelijk het is om zaken te doen in landen.

De essentie IMF-baas Kristalina Georgieva moet niet opstappen na beschuldigingen van gesjoemel.

Zij zou in haar periode bij de Wereldbank gegevens hebben gemanipuleerd ten voordele van China.

Na een vernietigende doorlichting zegden de VS en Japan hun vertrouwen in haar op, maar Georgieva kreeg steun van de Europese landen.

Haar geloofwaardigheid is wel aangetast en de VS waarschuwen dat ze de boel in de gaten houden.

Nadat de berichten over de vermoedelijke manipulatie waren opgedoken, bestelde de Wereldbank een doorlichting bij het Amerikaanse advocatenkantoor WilmerHale. Dat leverde half september een vernietigend eindverslag in over schimmige praktijken bij de opstelling van de landenrangschikking. Er waren niet alleen onregelmatigheden in 2018, maar ook in 2020.

Manipulatie

Volgens WilmerHale speelde Georgieva een 'cruciale rol' in de manipulatie van de gegevens van China. Die was nodig om te vermijden dat het land van de 78ste plek zou wegzakken naar de 85ste. Vlak voor de publicatie van het rapport eind oktober 2017 ging Georgieva naar het huis van een verantwoordelijke om hem te bedanken voor zijn werk in wat ze omschreef als een 'zeer ongewoon jaar'.

De kunstgrepen vielen samen met gesprekken over een verhoging van de Chinese financiële bijdrage aan de Wereldbank. Dat geld was naar verluidt wel wat gesjoemel waard. Georgieva gaf de verbindingsman met China op zijn donder omdat hij de relaties met Peking op de helling had gezet door het belang van de rangschikking voor China te onderschatten.

Na de onthullingen door WilmerHale leek de positie van Georgieva onhoudbaar, zeker nadat de Verenigde Staten en Japan, de twee zwaargewichten in de Wereldbank, het vertrouwen in de directeur hadden opgezegd. Maar de Bulgaarse econome, die tussen 2010 en 2016 Europees commissaris was, kon rekenen op de steun van de Europese landen.

Ik wil mijn onwankelbare steun uitdrukken voor de onafhankelijkheid en integriteit van de Wereldbank en het IMF. Kristalina Georgieva Directeur IMF

Georgieva reageerde opgelucht op het vonnis door het dagelijks bestuur van het IMF. Ze benadrukte haar 'onwankelbare steun voor de onafhankelijkheid en integriteit' van de Wereldbank en het IMF. Georgieva hield altijd vol niet in de fout te zijn gegaan en beweerde zelfs dat ze er alles aan heeft gedaan om manipulatie van gegevens ten voordele van China te vermijden.

Janet Yellen

Ondanks haar 'vrijspraak' is de geloofwaardigheid van Georgieva aangetast. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, waarschuwde al dat ze de situatie op de voet blijft volgen en zal ingrijpen als nieuwe feiten of bewijzen naar boven komen. Bovendien meldde het IMF dat er maatregelen komen om de 'onpartijdigheid en analytische uitmuntendheid' van het onderzoekswerk te garanderen.