IMF kritisch voor economisch beleid VS

De stijging van het Amerikaans begrotingstekort verhoogt het handelstekort en is onhoudbaar, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over de wereldeconomie.

'De Amerikaanse importtaksen op staal en aluminium zullen weinig invloed hebben op het Amerikaanse tekort op de lopende rekening', beklemtoont Maurice Obstfeld, hoofdeconoom van het IMF. 'Dat tekort is vooral te wijten aan de Amerikaanse uitgaven, die hoger blijven dan het inkomen.' De lopende rekening is een brede maatstaf van de buitenlandse handel, die ook het inkomen uit buitenlandse investeringen en grensarbeid omvat.

Obstfeld merkt op dat recente begrotingsmaatregelen het tekort op de lopende rekening met zowat 150 miljard dollar zullen verhogen tegen 2019. Hij verwijst naar de onlangs door het Congres goedgekeurde verlaging van de personen- en vennootschapsbelasting en de verhoging van de overheidsuitgaven. De belastingverlaging verhoogt de koopkracht en de gezinnen gebruiken een deel darvan om buitenlandse producten te kopen.

'Landen met volledige werkgelegenheid, een te groot tekort op de lopende rekening en een onhoudbaar begrotingstekort moeten de schuld stabiliseren en op termijn verlagen', onderstreept het IMF. 'Die landen moeten het stimulerend economisch beleid stopzetten.' De internationale instelling verwijst expliciet naar de VS.

Het begrotingsbureau van het Congres voorspelde vorige week dat het Amerikaans begrotingstekort zal stijgen van 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar 4,6 procent in 2020 en 5,1 procent in 2028. De overheidsschuld zal toenemen van 76,5 procent van het bbp in 2017 naar 80,9 procent in 2020 en 96,2 procent in 2028.

Wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven volgens het IMF gunstig. De instelling herhaalt dat de wereldeconomie in 2018 en 2019 met 3,9 procent groerit, tegenover 3,8 procent in 2017. Dat is de hoogste groei sinds 2011.

Vooral de sterke prestaties van de rijke landen vallen op. Het IMF voorspelt voor de VS 2,9 procent groei in 2018 en 2,7 procent in 2019, telkens 0,2 procentpunt meer dan verwacht. De groei in de eurozone zal respectievelijk 2,4 en 2 procent bedragen en in België 1,9 en 1,7 prcent.

Maar het IMF waarschuwt voor overdreven optimisme. 'Als we verder dan enkele kwartalen in de toekomst kijken, is het risico van tegenvallers groter dan de kans op meevallers.' Het rapport vermeldt ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, een stijging van het protectionisme en geopolitieke spanningen.