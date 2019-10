IMF optimistisch over Belgische economie

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de Belgische economie dit en volgend jaar met 1,2 en 1,3 procent groeit.

De Belgische economie heeft relatief weinig last van de sterke groeivertraging van de wereldeconomie. Dat blijkt uit de nieuwe economische vooruitzichten van het IMF.

De internationale instelling verwacht dat de Belgische economie in 2019 met 1,2 procent groeit en in 2020 met 1,3 procent, tegenover 1,4 procent in 2018. Ze is veel optimistischer dan de grote Belgische banken. Die zien de groei dalen van 1 of 1,1 procent groei dit jaar naar slechts 0,7 procent volgend jaar, bleek vorige week uit een peiling van De Tijd.

Wereldeconomie

De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn duidelijk minder goed. 'De wereldeconomie kampt met een gesynchroniseerde vertraging', beklemtoont Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF. 'We hebben de groeiraming voor 2019 opnieuw verlaagd, naar 3 procent. Dat is het laagste peil sinds de wereldwijde financiële crisis.' In juli voorspelde het IMF nog 3,2 procent groei.

De neerwaartse herziening van de groeiprognoses voor de wereldeconomie is geen verrassing. Kristalina Georgieva, de nieuwe topvrouw van het IMF, had de verlaging vorige week al aangekondigd.

De zwakke wereldwijde groei is te wijten aan de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, de grote onzekerheid over het handelsbeleid en de geopolitiek en de problemen in sommige groeilanden, zoals Argentinië en Turkije.

Industrie

De industrie is het belangrijkste slachtoffer van de handlsoorlog. De dienstensector houdt voorlopig relatief goed stand, maar het is niet zeker dat dat zo blijft. 'De divergentie tussen de industrie en de dienstensector duurt abnormaal lang. Er is bezorgdheid dat de zwakte van de industrie zal doorsijpelen naar de dienstensector.'

Het IMF verwacht dat de groei van de wereldeconomie in 2020 opveert naar 3,4 procent in plaats van de eerder verwachte 3,5 procent. Dat herstel moet vooral komen van betere groeicijfers in landen als Turkije, Argentinië en Iran.