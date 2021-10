IMF schaart zich achter belaagde topvrouw

Kristalina Georgieva mag aanblijven als hoofd (managing director) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat was maandagavond na een marathonzitting in Washington de conclusie van het 24-koppige dagelijks bestuur van 's werelds financieel-economische waakhond.

De 68-jarige Bulgaarse econome lag zwaar onder vuur door een rapport van advocatenkantoor WilmerHale over haar ambtsperiode bij de andere economische waakhond in Washington, de Wereldbank. Volgens WilmerHale oefende Georgieva in 2018 zware druk uit op het personeel om in het invloedrijke jaarlijkse 'Doing Business Report' de rangschikking van China beter voor te stellen dan hij eigenlijk was. De huidige IMF-topvrouw ontkent de aantijgingen met klem.