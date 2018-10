IMF verlaagt groeivooruitzichten wereldeconomie

Het toenemende protectionisme en de financiële turbulentie in verscheidene groeilanden drukken de groei van de wereldeconomie.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt dat de wereldeconomie in 2018 en 2019 slechts met 3,7 procent per jaar groeit. In juli voorspelde de instelling voor beide jaren nog 3,9 procent groei. De verwachte versnelling komt er dus niet, want ook in 2017 groeide de wereldeconomie met 3,7 procent.

De lager dan verwachte groei is onder meer te wijten aan de toenemende handelsconflicten. 'De groeiprognose voor de VS in 2019 is verlaagd als gevolg van de recent aangekondigde handelsmaatregelen', zegt het IMF. De groei van de Amerikaanse economie daalt daardoor van 2,9 procent dit jaar naar 2,5 procent volgend jaar.

De VS hebben sinds begin juli in drie stappen de importtaksen op Chinese producten met een waarde van 250 miljard dollar opgetrokken. China reageerde snel en verhoogde de importtaksen op Amerikaanse producten.

China

Het IMF merkt op dat ook China en sommige andere Aziatische economieën in 2019 trager groeien dan verwacht door de handelsoorlog. Verscheidene Oost-Aziatische landen, zoals Zuid-Korea, exporteren veel naar China en zijn daardoor kwetsbaar voor een afkoeling van de Chinese economie.

De vooruitzichten in de groeilanden zijn meer verslechterd dan die in de rijke landen. Dat is vooral te wijten aan de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Het strakker monetair beleid in de VS heeft beleggers uit rijke landen ertoe aangezet kapitaal te repatriëren dat ze hadden geïnvesteerd in groeilanden.

Landen met zwakke fundamenten werden het zwaarst getroffen. Argentinië en Turkije zijn door het groot tekort op de lopende rekening sterk afhankelijk van buitenlands kapitaal en worstelen met een financiële crisis. Iran is het slachtoffer van nieuwe Amerikaanse sancties. Daarom heeft het IMF de groeiprognoses voor die landen sterk verlaagd. Argentinië en Iran zien dit en volgend jaar hun economie krimpen.

Toch blijft Maurice Obstfeld, hoofdeconoom van het IMF, relatief optimistisch over de groeilanden. 'We verwachten niet dat de huidige problemen zullen doorsijpelen naar landen met sterkere fundamenten. Veel groeilanden worden relatief goed bestuurd.'

België

De economische groei in België blijft lager dan het Europees gemiddelde. Het IMF verwacht 1,5 procent groei per jaar in ons land en zowat 2 procent in de eurozone.

Het IMF waarschuwt dat het gevaar van tegenvallers is toegenomen. Nog meer protectionisme blijft een groot risico. Obstfeld stipt aan dat de hervorming van de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone (Nafta) nog moet worden goedgekeurd door de parlementen van de VS, Canada en Mexico. Ook een mislukking van de onderhandelingen over de brexit blijft mogelijk. En de Amerikaanse president Donald Trump dreigt regelmatig met nog hogere importtaksen.