IMF waarschuwt voor lang en moeizaam economisch herstel

De wereldeconomie krimpt dit jaar minder dan verwacht, maar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt voor overdreven optimisme over het economisch herstel.

Het IMF verwacht dat de wereldeconomie in 2020 met 4,4 procent krimpt, blijkt uit de nieuwe vooruitzichten. In juni voorspelde de instelling nog een krimp van 5,2 procent. Hoofdeconome Gita Gopinath merkt op dat de economische activiteit in de ontwikkelde landen in het tweede kwartaal minder is gedaald dan gevreesd. Bovendien zijn er aanwijzingen van een wat sneller herstel in het derde kwartaal.

De budgettaire steun van 12.000 miljard dollar en de centrale banken hebben een financiële catastrofe voorkomen. Gita Gopinath Hoofdeconome IMF

De kleiner dan verwachte economische schade van de coronacrisis is te danken aan het beleid. 'Zonder het omvangrijke, snelle en ongeëvenaarde antwoord van het budgettair en het monetair beleid waren de resultaten veel slechter geweest. De wereldwijde budgettaire steun van 12.000 miljard dollar en het beleid van de centrale banken hebben levens gered en een financiële catastrofe voorkomen.' Toch zal het aantal mensen in extreme armoede dit jaar met 90 miljoen toenemen.

Gopinath waarschuwt voor overdreven optimisme over de economische opleving na de lockdown. 'Het herstel van de wereldeconomie zal wellicht lang duren en ongelijk zijn en het is onzeker. De vooruitzichten voor sommige groeilanden zijn sinds juni flink verslechterd.' Het IMF ziet de wereldeconomie in 2021 met 5,2 procent groeien.

Uitblinker China

Dat is op het eerste gezicht een goed resultaat, want de wereldwijde economische activiteit zal in 2021 groter zijn dan die in 2019, het jaar voor de coronacrisis. Dat goede vooruitzicht is bijna uitsluitend te danken aan China. In alle grote economieën, waaronder de VS en de eurozone, zal de stijging van de economische activiteit volgend jaar slechts een deel van de achteruitgang van dit jaar goedmaken.

Daarom dringt Gopinath erop aan het stimulerend monetair en begrotingsbeleid voort te zetten. 'Om nieuwe tegenvallers te voorkomen mag de steun van het beleid niet te snel worden afgebouwd.'

Gopinath merkt op dat de pandemie een blijvende en toenemende schade veroorzaakt. Het cumulatieve verlies aan economische activiteit in vergelijking met de vooruitzichten voor de pandemie zal oplopen van 11.000 miljard dollar in 2020-21 naar 28.000 miljard in 2020-25.

