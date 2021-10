IMF ziet groeimomentum wereldeconomie verzwakken

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bezorgd over de opmars van de deltavariant van het coronavirus, de lage vaccinatiegraad in de armste landen en de stijgende inflatie.

'Het wereldwijd economisch herstel zet door, maar het momentum verzwakt als gevolg van de pandemie.' Dat zegt Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF, in een rapport over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. 'De erg besmettelijke deltavariant van het coronavirus vertraagt een volledige normalisering. Uitbraken van de pandemie leiden tot langer dan verwachte verstoringen van het aanbod en verhogen de inflatie.'

De erg besmettelijke deltavariant vertraagt een volledige normalisering. Gita Gopinath Hoofdeconome IMF

Hoewel de teneur van het rapport nogal somber is, knipt het IMF slechts lichtjes in zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. De instelling verlaagt haar groeiprognose voor 2021 van 6 naar 5,9 procent en blijft 4,9 procent groei voorspellen in 2022. Maar die vrij stabiele vooruitzichten verbergen belangrijke verschillen tussen landen en het risico voor tegenvallers neemt toe.

Rijke versus arme landen

De groeiprognoses voor de meeste ontwikkelde landen zijn verlaagd, omdat ze worstelen met aanvoerproblemen. Ook in de armste landen valt de groei tegen. Zij worden zwaar getroffen door de deltavariant. De grondstoffenlanden daarentegen zien hun groeivooruitzichten verbeteren dankzij de hogere grondstoffenprijzen.

De divergerende vooruitzichten tussen landen blijven een grote reden tot bezorgdheid. Gita Gopinath Hoofdeconome IMF

'De divergerende vooruitzichten tussen landen blijven een grote reden tot bezorgdheid', onderstreept Gopinath. De economische activiteit in de rijke landen als geheel zal in 2022 weer het precoronapad bereiken en in 2024 zelfs 0,9 procent hoger zijn dan dat pad. Dat is vooral te danken aan de VS. In de groei- en ontwikkelingslanden (zonder China) zal de activiteit over drie jaar 5,5 procent lager zijn dan wat werd voorspeld voor de start van de pandemie.

Die kloof weerspiegelt vooral de sterk uiteenlopende vaccinatiegraad. Gopinath merkt op dat in de ontwikkelde landen bijna 60 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. In de armste landen is dat maar 4 procent.

Inflatie

Centrale banken moeten bereid zijn snel actie te ondernemen als de risico's van stijgende inflatieverwachtingen werkelijkheid worden. Gita Gopinath Hoofdeconome IMF

Het IMF verwacht dat de inflatie tegen midden volgend jaar terugvalt naar het niveau van voor de pandemie. Toch is de instelling op haar hoede. 'Terwijl het monetair beleid een tijdelijke stijging van de inflatie kan negeren, moeten centrale banken bereid zijn snel actie te ondernemen als de risico's van stijgende inflatieverwachtingen werkelijkheid worden', zegt Gopinath. Ze ziet vooral inflatierisico's in de VS, het Verenigd Koninkrijk en sommige groeilanden.