ING: 'Risico op regelrechte handelsoorlog is gestegen'

Nu de Amerikaanse president, Donald Trump, broedt op een extra pakket invoerheffingen op Chinese producten, is de kans gestegen dat we in een regelrechte handelsoorlog tussen de twee grootmachten terechtkomen. Dat zegt ING-strateeg Viraj Patel.

De Amerikaanse president, Donald Trump, pookte de handelsspanningen in de nacht van donderdag op vrijdag nog wat op. Hij gaf het Amerikaanse ministerie van Handel de opdracht na te gaan of de Verenigde Staten voor nog eens 100 miljard dollar (82 miljard euro) importheffingen kunnen opleggen op Chinese producten.

De nieuwe episode in de handelsstrijd baart Viraj Patel, strateeg bij ING in Londen, zorgen. 'De VS hebben weliswaar nog niet definitief afgeklopt op die extra maatregelen maar het is het duidelijkste bewijs tot nu toe dat het Witte Huis niet zal rusten voor het een belangrijke overwinning op handelsvlak beet heeft', stelt hij.

Dat Trump de oorlogstrom roert op handelsgebied, verbaast Patel niet. De koerswijziging in het Witte Huis is volgens hem door twee elementen ingegeven.

'Ten eerste wachten de VS in november spannende tussentijdse Congresverkiezingen', stipt hij aan. De Republikeinen kunnen een mooie trofee gebruiken om de kiezers te verleiden.

'Daarnaast vertrokken recent enkele mensen uit Team Trump die tegengas gaven aan het protectionistische discours', merkt de ING-strateeg op. Hij verwijst naar het ontslag van Gary Cohn, Trumps belangrijkste economische adviseur en het vertrek van minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. 'Als Trump weer het electoraat wil bereiken dat hem aan het presidentschap hielp, moeten daden de campagneretoriek overtreffen', gaat Patel voort. Hij verwacht dan ook dat handel en buitenlands beleid de agenda van het Witte Huis zullen domineren tot de tussentijdse verkiezingen van november.

'Tenzij het Amerikaanse handelstekort plots spectaculair krimpt, China grote toegevingen doet rond handel of de peilingen aangeven dat de Republikeinen op een eenvoudige zege afstevenen in november. Dan zou de Amerikaanse regering wat gas kunnen terugnemen', klinkt het. Hoe zwaar de impact van Trumps 'America First'-strategie voor de rest van de wereld wordt, hangt van verschillende factoren af, zegt Patel.

Hij onderscheidt vier scenario's.

1. Trump valt aan, maar geen zware vergelding door belangrijkste handelspartners

In dit scenario voeren de Verenigde Staten importheffingen in op staal en aluminium in, maar kennen ze uitzonderingen toe aan Mexico, Canada, de Europese Unie, Brazilië, Australië, Zuid-Korea en Argentinië. Daarnaast nemen ze extra maatregelen tegen China.

'Als de getroffen landen geen zware vergeldingsmaatregelen nemen, blijft de economische impact beperkt', voorspelt Patel. Samen met zijn Nederlandse collega Raoul Leering becijferde hij dat de Chinese economie in dat geval 0,6 procent van het bbp zou verliezen over twee jaar.

De Amerikaanse economie zou in dezelfde periode met 0,3 procent groeien als de VS erin slagen de import uit China te compenseren door de eigen productie op te voeren.

2. Oog om oog, tand om tand

In dit scenario slaan de landen die door de Amerikaanse invoerheffingen op aluminium en staal getroffen worden, terug. Ook China opteert voor vergeldingsmaatregelen.

'Deze oog-om-oog-tand-om-tand-strijd zou lijden tot Amerikaans economisch verlies. De Chinese economie zou er dankzij de vergeldingsmaatregelen beter vanaf komen', menen Patel en Leering.

3. Trump richt ook pijlen op EU

Als de VS ook andere landen en sectoren in het vizier neemt, zoals Europese auto's, neemt het risico op een grotere handelsoorlog toe. Want de kans is groot dat de Europese Unie in dat geval tegenmaatregelen neemt.

De Amerikanen worden de grote verliezer van een regelrechte handelsoorlog met de hele wereld. Vitaj Patel en Raoul Leering ING-analisten

'De economie van de eurozone deelt onvermijdelijk in de klappen als de VS de import van Europese wagens zwaarder belasten. De Amerikaanse economie zou wat minder hard getroffen worden omdat de Amerikaanse autosector beschermd wordt', stellen de ING-analisten.

4. Regelrechte handelsoorlog

In dit scenario trekt Trump de VS terug uit de Wereldhandelsorganisatie en zet hij het wereldwijde handelssysteem helemaal op zijn kop. De Amerikaanse president voert invoerheffingen van 20 procent in op producten uit alle landen, die vervolgens allemaal terugslaan.