Japan verdringt China als grootste buitenlandse schuldeiser VS

De positiewissel komt niet als een complete verrassing. Peking, verwikkeld in een bitse handelsoorlog met de VS, bouwde zijn portefeuille Amerikaanse staatsobligaties de voorbije maanden af.

Voor het eerst sinds mei 2017 is Japan de grootste buitenlandse schuldeiser van de Verenigde Staten. Dat maakte de Amerikaanse schatkist donderdagavond bekend.

Tokio had eind juni voor 1.122,9 miljard dollar Amerikaans staatspapier in portefeuille en stak zo China voorbij. De Aziatische reus zat eind juni op 1.112,5 miljard dollar Amerikaans schuldpapier.

Handelsconflict

De positiewissel komt niet helemaal als een verrassing. Al zowat anderhalf jaar zijn de Verenigde Staten en China in een handelsoorlog verwikkeld.

De spanningen zetten Peking ertoe aan Amerikaanse staatsobligaties te verkopen. Sinds het begin van het handelsconflict deed China voor zowat 80 miljard dollar schuldpapier van de VS van de hand.

Juni vormde een uitzondering. In tegenstelling tot de vier voorgaande maanden van 2019 kocht Peking toen net Amerikaans papier bij.

Maar de 2,3 miljard dollar die Peking daarvoor uittrok, is een peulschil tegenover de 21,9 miljard dollar die Japan in juni in staatsobligaties uit de VS pompte. Tokio breidde zijn portefeuille Amerikaans staatspapier sinds oktober 2018 gestaag uit.

Staatspapier als wapen

Als de handelsoorlog tussen de VS en China blijft escaleren, is het Amerikaans staatspapier een van de wapens die Peking zou kunnen inzetten om de Amerikanen pijn te doen. Op papier zouden de Chinezen de staatsobligaties uit de VS massaal kunnen dumpen.

Maar snel rijst de vraag wat Peking met de opbrengst moet doen. Bij de banken parkeren? Activa in Amerikaanse dollar in andere landen kopen? Of dollars omruilen in euro of Japanse yen?

Wellicht grijpt de Chinese leider Xi Jinping eerder naar andere drukkingsmiddelen om zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump een signaal te sturen. Eerder deze maand bijvoorbeeld liet de Chinese centrale bank zijn munt, de yuan, al devalueren.

Herverkiezing

Het regime in Peking verbood zijn overheidsbedrijven ook nog langer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Die maatregel neemt Trump rechtstreeks in het vizier.

De miljardair rekent immers op de steun van de landbouwgemeenschap voor zijn herverkiezing in november volgend jaar. Het is nog maar de vraag of de boeren geneigd zijn opnieuw hun stem aan Trump te geven als zij, als gevolg van diens handelsoorlog, worstelen met de ergste crisis sinds de jaren 80.

Donderdag had Peking nog nieuwe represaillemaatregelen tegen de VS in het vooruitzicht gesteld. 'We hebben geen andere optie', klonk het. 'En onze vergeldingsactie blijft mogelijk niet beperkt tot nieuwe invoertarieven.'

Electorale motieven

Het Chinese dreigement is een reactie op de beslissing van Trump en co. om vanaf 1 september een heffing van 10 procent in te voeren op een resem Chinese goederen die vandaag nog tariefvrij de VS binnenkomen. De maatregel geldt voorlopig niet voor producten die erg populair zijn bij de Amerikaanse consumenten, zoals laptops, smartphones, sneakers, bepaald speelgoed en spelconsoles.

'Voor die goederen stellen we de invoertarieven tot half december uit', luidde het eerder deze week in Washington. Electorale motieven zijn wellicht niet vreemd aan die beslissing.