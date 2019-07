Koffie-exporteurs bestuderen oprichting kartel

De maatregel moet koffieproducenten toelaten minimumprijzen af te dwingen van hun afnemers. Volgens de exporteurs dringt zich actie op omdat boeren, door de extreem lage koffieprijs, niet meer rondkomen.

In de Braziliaanse stad Campinas, zowat 85 kilometer ten noordwesten van de metropool São Paulo, blazen de belangrijkste koffie-exporterende landen ter wereld deze week verzamelen. Op het World Coffee Producers Forum, een non-profitorganisatie opgericht in 2017, wisselen ze woensdag en donderdag van gedachten over de belangrijkste uitdagingen voor de sector.

Aan gespreksstof hebben de deelnemers geen gebrek. De koffieproducenten zien momenteel zwarte sneeuw. De futures voor arabica-bonen noteren op het laagste peil in zowat een decennium op de Intercontinental Exchange (ICE), waar de meeste handel plaatsvindt in koffiecontracten.

Hard labeur

Met alle gevolgen van dien voor de boeren die dagelijks hard labeur leveren op hun plantages. 'Door de lagere prijs raken heel wat landbouwers nog amper uit de kosten. En ze houden weinig of geen geld meer over voor de verzorging van hun bomen, om de schoolfacturen van hun kinderen te betalen of zelfs om eten te kopen voor hun gezin. In sommige Afrikaanse en Centraal-Amerikaanse landen lijden koffieboeren echt honger', schetst Juan Esteban Orduz, de voorzitter van de Colombiaanse koffiefederatie, de situatie.

Heel wat boeren trekken dan ook hun conclusies. Ze schakelen over op de teelt van andere gewassen of laten hun plantages achter om in de grote steden in hun land op zoek te gaan naar een andere job en een beter leven.

Gedesillusioneerde Centraal-Amerikaanse landbouwers nemen soms zelfs nog een radicalere beslissing. Ze pakken hun koffers en beginnen aan een tocht vol gevaren naar de Verenigde Staten.

Actie nodig

Over één ding zijn alle koffie-exporterende landen het eens: actie dringt zich op. Sommigen stellen voor dat de Intercontinental Exchange ingrijpt als de koffieprijs te sterk daalt. Anderen pleiten voor nieuwe regels voor de handel in koffiecontracten om speculanten buitenspel te zetten.

De afnemers van koffiebonen zullen de markt afschuimen tot ze de interessantste prijs gevonden hebben. Heel wat boeren kunnen gewoon niet eindeloos op hun voorraad blijven zitten in een poging de prijs omhoog te stuwen. Silas Brasileiro Voorzitter koffie-autoriteit

'Overheden en sectororganisaties in bepaalde koffieproducerende landen zouden ook campagnes op poten kunnen zetten om hun landgenoten aan te sporen wat vaker een kop koffie te drinken', meent Silas Brasileiro, de voorzitter van de Braziliaanse koffie-autoriteit. 'De Brazilianen zijn al grote koffiedrinkers, maar in andere landen is de groeimarge nog vrij groot.'

Kartel

Op het World Coffee Producers Forum ligt nog een opmerkelijk voorstel op tafel: de oprichting van een koffiekartel. Die maatregel moet de grootste koffieproducenten ter wereld toelaten afspraken te maken over een minimumprijs.

Inspiratie vonden de initiatiefnemers in de eerste plaats in de energiesector, waar vijftien grote olie-exporterende landen - verenigd in de OPEC - al decennia onderlinge afspraken maken om de prijs te sturen. Maar ook cacaoproducenten wezen onlangs de weg.

Omdat de prijs voor de grondstof van chocolade flinke klappen incasseerde, gingen Ivoorkust en Ghana - samen goed voor ruim 60 procent van de wereldwijde cacaoproductie - onlangs rond de tafel zitten. Als reactie op de prijsevolutie besloten ze de verkoop van hun exportproduct bij uitstek op te schorten tot hun afnemers ermee instemden wat meer neer te tellen voor de cacao. Met succes.

Noodkreet

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de koffie-exporterende landen het recept van de cacaoproducenten zomaar kunnen kopiëren. De productie van koffie zit over veel meer landen verspreid dan alleen de cacaoproducerende.

'De afnemers van koffiebonen zullen gewoon de markt afschuimen tot ze de interessantste prijs gevonden hebben. Heel wat boeren kunnen gewoon niet eindeloos op hun voorraad blijven zitten in een poging de prijs omhoog te stuwen', zegt Brasileiro.