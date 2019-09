Langlaufer maakt de afdaling

In putje zomer haalde de Oostenrijkse langlaufer al eens deze rubriek. Toen joegen momentumbeleggers de obligatie van de Oostenrijkse overheid met vervaldag in 2117 tot ver boven de sneeuwgrens. Bij de piek in de loop van 16 augustus betaalden beleggers 215 euro voor het recht om in 2117 100 euro van de Oostenrijkse overheid terug te krijgen. Daardoor was het rendement tot minder dan 0,7 procent gereduceerd, een derde van de nominale coupon van 2,1 procent.

Het probleem met beleggingen die momentumbeleggers kopen omdat ze stijgen, is echter dat ze op een bepaald ogenblik niet meer stijgen. Dat is op de obligatiemarkt niet anders dan op de aandelenmarkt. Zonder het stootkussen genaamd fundamentals kan het ook in de andere richting snel gaan, als beleggers hun winst beginnen te verzilveren op zoek naar de volgende ‘trending’ investering.

