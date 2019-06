‘Libra kan een gamechanger zijn'

Facebooks digitale munt libra kan het internationale betaalsysteem door elkaar schudden. ‘Ik zal toch nog een Facebook-account moeten aanmaken’, zegt monetair econoom Leo Van Hove.

Hoewel er nog veel vraagtekens zijn over de concrete uitwerking van de libra, gelooft Leo Van Hove, economieprofessor aan de VUB, dat de nieuwe digitale wereldmunt het potentieel heeft om een gamechanger te zijn. De libra heeft enkele grote troeven tegenover de bitcoin, de cryptomunt die veel gemeen heeft met de libra maar nog niet kon doorbreken. Hoewel beide draaien op de blockchaintechnologie zijn het toch andere beestjes.

‘De waarde van de libra is gekoppeld aan een korf internationale munten als de dollar, de euro en het Britse pond’, legt Van Hove uit. ‘Dat is een goed idee, want het geeft de libra de stabiliteit die de bitcoin niet heeft. Dat moet vertrouwen creëren in de munt. In veel landen eisen regelgevers al een of andere koppeling. Zo moet het Chinese WeChat financiële reserves aanhouden bij de centrale bank voor zijn digitale munt.’

‘Het is ook slim de libra niet te koppelen aan één munt, zoals de dollar. Dat zou op verzet stuiten van andere centrale banken, die een dollarisering van de onlinewereld zouden vrezen.’

Ecosysteem

Van Hove wijst ook op het ecosysteem dat Facebook op poten zette. Naast het aantrekken van 28 partners - met kleppers als Visa, PayPal en Booking - ontwikkelde het ook een nieuwe programmeertaal om efficiënter applicaties te bouwen rond de digitale munt.

Ik stel vast dat jongeren intussen meer vertrouwen hebben in internetbedrijven dan in banken. Leo Van Hove Monetair econoom aan de VUB

‘In eerste instantie kan Facebook de libra promoten in zijn eigen ecosysteem, bijvoorbeeld door gebruikers in libra te betalen als ze advertenties op zijn platform bekijken’, legt Van Hove uit. ‘Dat zet gebruikers er dan weer toe aan een digitale portefeuille te downloaden voor hun libra. Zo boost Facebook het netwerkeffect dat belangrijk is voor een nieuw betaalsysteem.’ Via dat zelfversterkende effect wordt een dienst waardevoller naarmate er meer gebruikers zijn.

Banken

De vraag is of de libra ook kan uitgroeien tot een echte alternatieve wereldmunt. ‘Als er één bedrijf bedrijf zoiets überhaupt kan waarmaken, is het wel Facebook. Zeker met al die partners’, zegt Van Hove. Dat daar geen grote banken bij zijn, hoeft volgens de professor geen probleem te zijn. ‘Dit kan zonder de banken. Het enige issue is de toegang tot het systeem, het aankopen van de libra met je eigen geld. Dat mag niet te duur worden.’

De belofte van een spotgoedkoop betaalsysteem moet de concurrentie nerveus maken. ‘Als de gebruikerskosten meevallen - en dat is nog een groot vraagteken - zou ik als onlinehandelaar niet twijfelen en de libra aanvaarden. Een systeem als PayPal is best duur voor internethandelaars. Maar de vraag is hoe de Libra-infrastructuur eruit zal zien. Zal die even energieverslindend zijn als de bitcoin? En kunnen betalingen snel verwerkt worden? Dat alle partners meehelpen met het valideren van transacties is alvast een positief punt.’

Cash

Van Hove heeft wel vragen bij de ambitie om de 1,7 miljard mensen zonder toegang tot een bankrekening via libra te bedienen. ‘Voor het verzenden van geld naar achtergebleven familieleden in arme landen is cash cruciaal. Er gaat zowel cash in het transfersysteem als eruit, want voor lokale noden is cash nodig in plaats van onlinebetalingen. Het is niet duidelijk hoe dat zal werken.’

Reputatie

Of de geblutste reputatie van het in privacyschandalen verwikkelde Facebook een rem zal zetten op de aanvaarding van de libra, is volgens Van Hove moeilijk te voorspellen. ‘Maar ik stel vast dat jongeren intussen meer vertrouwen hebben in internetbedrijven dan in banken. Mensen zijn ook gemakzuchtig: de libra maakt betalen makkelijk voor wie online is.’