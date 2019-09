Libra wacht kruisverhoor door centraal bankiers

Vertegenwoordigers van Facebooks cryptomunt libra verschijnen morgen voor een panel van centraal bankiers die hoogst bezorgd zijn over de impact van de munt.

Libra, de digitale munt die Facebook met een reeks andere privébedrijven volgend jaar wil lanceren, wacht morgen een eerste grote test. Dan mogen Libra-vertegenwoordigers in Bazel hun plannen komen toelichten aan 26 centrale banken, waaronder die van de VS, de eurozone en het VK.

Benoît Coeuré, directielid van de Europese Centrale Bank (ECB), maakt duidelijk dat het treffen wel eens vuurwerk zou kunnen opleveren. ‘De lat voor toestemming door de regelgevers zal zeer hoog liggen’, zei hij na een vergadering van EU-ministers van Financiën aan de zakenkrant Financial Times.

Stabiliteit

Tijdens die vergadering werd duidelijk dat Europese overheden zich grote zorgen maken over de impact van libra op de financiële stabiliteit en de soevereiniteit van centrale banken om geld uit te geven.

Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, sprak zich eerder deze week fel uit tegen de libra. ‘Onder de huidige voorwaarden moeten we de ontwikkeling van libra in de EU niet toelaten’, zei hij met een verwijzing naar de ondermijning van de soevereiniteit van landen als gevolg van een dominante privémunt als de libra. Critici vrezen dat libra ook witwassen en terreurfinanciering makkelijker zou kunnen maken en de privacy in gevaar zou kunnen brengen.

De centraal bankiers hopen tijdens de meeting in de schoot van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) meer te weten te komen over de ambities en het precieze functioneren van de libra. Dat moet een rapport opleveren voor een vergadering van ministers van Financiën van de G7 in oktober. Frankrijk leidt momenteel de G7-club.

Wake-up call

Coeuré zei ook dat de libra een ‘wake-up call’ is. Overheden en centraal bankiers moeten nadenken over manieren om betalingen ‘sneller en goedkoper’ te maken. Sommige Europese beleidsmakers vrezen dat de libra wel eens populair zou kunnen zijn in de EU, waar grensoverschrijdende betalingen niet altijd even vlot verlopen.