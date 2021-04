Make Mexico Great Again

Terwijl alle aandacht naar de mensenstroom gaat, sluipen goederen even vlot als ongemerkt in recordtempo noordwaarts over de Rio Grande.

Een 44ste president die de uitvoer wou verdubbelen, nummer 45 die vier jaar lang inhakte op het onfaire handelstekort met China en 46 die aftrapt met de boodschap dat de Verenigde Staten weer een industriële grootmacht moeten worden.

Je zou na die jaren retoriek van Barack Obama, Donald Trump en Joe Biden denken dat de Amerikanen hun handelstekort dichtgereden hebben. Welnu: er rest, euhm, een gaatje. Deze middag klokslag half drie maakt het Amerikaanse ministerie van Handel de handelsbalans over februari bekend. Economen zetten zich schrap voor een tekort van ... 70 miljard dollar.

Dat is geen one-off. Over de twaalf maanden tot januari voerden de Amerikanen 700 miljard dollar meer in dan ze uitvoerden. Een record. De pandemie heeft een turbo gezet op het tekort. Amerikanen spendeerden het niet op de tradingapp Robinhood vergokte deel van hun stimuluscheques door zich op Amazon suf te bestellen aan stuff. Van iPhones over schaakborden ('Queen's Gambit', remember) tot Peloton-thuisfitnesstoestellen. Stuff dat uit alle hoeken van de wereld moet worden ingevoerd.

Niet per se uit China. Het bilaterale tekort met de Volksrepubliek is over de jongste twaalf maanden met 300 miljard dollar nog altijd groot, maar gekrompen tegenover de dik 400 miljard eind 2018.

Over diezelfde periode zijn de tekorten met Vietnam en Mexico verdubbeld, tot respectievelijk 71 en 115 miljard dollar. De reden? Bedrijven die handig de door Trump ingevoerde Chinese invoertarieven omzeilden door een deel van hun productie te verhuizen.

En zo denderen elke dag ongemerkt trucks vol Mexicaanse goederen de Rio Grande over. En dat terwijl alle aandacht logischerwijs gaat naar de mensenstroom die de rivier noordwaarts probeert over te steken, een politiek explosief hete aardappel die Biden ungentlemanly naar vicepresidente Kamala Harris doorgeschoven heeft.