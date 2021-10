Met Weidmann vertrekt een kritische stem bij de ECB

Jens Weidmann vertrekt eind dit jaar als voorzitter van de Bundesbank en daardoor automatisch ook als lid van de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB). Daar was hij een van de meest kritische stemmen.

'Ik ben tot de overtuiging gekomen dat het na tien jaar tijd is een nieuw hoofdstuk aan te vatten, voor de Bundesbank en voor mezelf.' Met die woorden kondigde Weidmann in een brief aan zijn medewerkers aan dat hij eind dit jaar opstapt als voorzitter van de Bundesbank, de Duitse centrale bank.

Weidmann (53) kwam in 2011 aan het hoofd van van de Bundesbank. Zijn mandaat, dat in 2019 werd verlengd, liep nog tot 2027. In een persbericht over zijn vervroegd vertrek citeert de Bundesbank 'persoonlijke redenen.'

Als voorzitter van de Bundesbank maakt Weidmann ook deel uit van de raad van bestuur van de ECB. Geheel in de Duitse traditie toonde hij zich er een koele minnaar van het extreem soepele monetaire beleid dat de ECB vanaf 2012 voerde, eerst om de Europese schuldencrisis en de eurocrisis te bestrijden, daarna om de economie de klap van de coronacrisis te helpen verteren.

Jens Weidmann was bijzonder kritisch voor het opkopen van obligaties om de marktrente te drukken, de zogenaamde kwantitatieve versoepeling.

Met die opstelling is hij het boegbeeld van de 'haviken' in de raad van bestuur van de ECB. Dat zijn bestuurders die voorzichtigheid prediken voor een al te los beleid en die regelmatig herinneren aan de negatieve bijwerkingen ervan, zoals de overwaardering van de aandelenkoersen en van andere financiële activa en de aantasting van de rentemarge van de banken.

Vooral voor het opkopen van obligaties om de marktrente te drukken, de zogeheten kwantitatieve versoepeling, toonde hij zich kritisch. In juli stemde Weidmann, samen met gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank van België, tegen de wijziging van het communicatiebeleid van de ECB omdat dat op de financiële markten de verwachting zou creëren dat de ECB haar extreem soepele beleid nog heel lang zou voortzetten.

In het communiqué waarin hij woensdag zijn vertrek aankondigde, bedankt Weidmann zijn medebestuurders bij de ECB voor de 'open en constructieve atmosfeer' waarin de soms moeilijke discussies verliepen.

Het is cruciaal om niet eenzijdig naar de deflatierisico's te kijken. Ook het mogelijke inflatiegevaar mag niet uit het oog worden verloren Jens Weidmann Voorzitter Duitse Bundesbank en lid raad van bestuur ECB

Maar hij geeft ook een boodschap mee. 'Het is cruciaal om niet eenzijdig naar de deflatierisico's te kijken. Ook het mogelijke inflatiegevaar mag niet uit het oog worden verloren.' En nog: 'Het monetair beleid moet zijn strikte mandaat respecteren om prijsstabiliteit te garanderen en mag zich niet laten meeslepen in de maalstroom van het begrotingsbeleid of van de financiële markten.'

Merkel

De Duitse regering moet dus op zoek naar een opvolger voor Weidmann. Op papier is de benoeming het voorrecht van de Duitse bondspresident. Maar in de praktijk komt de keuze toe aan de volgende bondsregering, wellicht geleid door de sociaaldemocraat Olaf Scholz en met de sociaaldemocraten, de groenen en de liberalen als coalitiepartijen.