Mexico en VS sluiten zich aan bij grootschalige verlaging olieproductie

Na een tussenkomst van de Amerikaanse president Donald Trump verlaagt ook Mexico zijn olieproductie. Daarmee kan het productiebeperkende akkoord van de Opec+ allicht in werking treden.

De Opec+ - de Opec-landen en een paar andere grote olielanden waaronder Rusland – werkte donderdag en vrijdagmorgen tijdens een marathonvideovergadering een plan uit om de gezamenlijke olieproductie tijdelijk met 10 miljoen vaten per dag te verminderen. Dat stemt overeen met zowat 10 procent van de wereldproductie. Vrijdag kwam het in de vroege uurtjes tot een voorwaardelijk akkoord.

Opdat de productiebeperking echt effect zou sorteren - en de olieprijs weer zou stijgen - koppelden de olieproducenten daar een belangrijke voorwaarde aan: ook de Verenigde Staten en Mexico moesten meedoen en in hun productie knippen. Samen met nog enkele andere landen moesten zij garanderen dat nog eens 5 miljoen vaten aardolie per dag minder werden bovengehaald.

Te veel

Mexico zag dat aanvankelijk niet zitten. Het Midden-Amerikaanse land moest zijn productie naar verluidt met 400.000 vaten per dag terugschroeven en vond dat te veel. Daarop greep de Amerikaanse president Donald Trump in. Hij belde met zijn Mexicaanse evenknie Andrés Manuel López Obrador en deed ook zelf een duit in het zakje. De VS zouden hun productie – een derde conventioneel, twee derde schalieolie – met 250.000 vaten reduceren, Mexico zou 100.000 vaten minder oppompen. Wat samen 350.000 vaten maakt en daar zou de Opec+ mee kunnen leven.

Dat de VS ook bereid zijn hun productie terug te schroeven is een verrassing.

De Amerikaanse inspanning is overigens een verrassing. Een goede week geleden zei een lid van de regering-Trump nog aan Reuters dat de president niet van plan was de Amerikaanse oliebedrijven te vragen gecoördineerd hun productie te verlagen.

Prijzenoorlog

De olieprijzen zijn in een goede maand zowat gehalveerd. Op 8 maart startte Saoedi-Arabië een prijzenoorlog met Rusland nadat dat laatste land had geweigerd zijn olieproductie verder te verminderen. De Saoedi’s begonnen verwoed grote hoeveelheden op te pompen, zodat de markt overspoeld raakte en olieprijs in een neerwaartse spiraal belandde.

Ze deden dat net op het moment dat de vraag naar olie wereldwijd aan het dalen was door de coronavirusuitbraak en alle beschermende maatregelen. Grote delen van de economie in Azië, Europa en Amerika liggen stil, miljoenen mensen werken thuis en hoeven zich dus niet meer dagelijks te verplaatsen. Daarnaast is het luchtverkeer gedecimeerd doordat er amper nog gereisd wordt, zakelijk noch toeristisch.