Miljardairs zagen vermogen voor het eerst sinds 2015 slinken

Ondanks de daling in 2018 zijn de rijksten ter aarde sinds 2013 bijna 35 procent rijker geworden, berekenden de private bank UBS en de consultant PwC.

Het vermogen van de miljardairs van de wereld is vorig jaar voor het eerst sinds 2015 kleiner geworden. Dat staat in het jongste miljardairsrapport van de Zwitsers bank UBS, de grootste vermogensbeheerder voor particulieren ter wereld, en het advies- en accountantsbureau PwC.

In totaal waren de miljardairs gezamenlijk 8,5 biljoen dollar waard. Dat is 8.500 miljard of omgerekend 7.700 miljard euro. Het bedrag is 4,3 procent lager dan een jaar eerder. Maar daar zullen ze geen boterham minder door eten: sinds 2013 nam hun vermogen met liefst bijna 35 procent of 2,2 biljoen toe.

China

Die daling kwam vooral op het conto van miljardairs uit China en Hongkong, maar ook elders in Azië. Chinese miljardairs zagen hun vermogen ruim een achtste minder waard worden. Aandelen werden minder waard als gevolg van de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen en de Chinese yuan daalde ten opzichte van de dollar. Ook vertraagt de Chinese groei.

Ondanks de daling komt er elke 2 à 2,5 dag een Chinese miljardair bij, zegt Josef Stadler, het hoofd van de UBS-tak die zich met ultrarijke klanten bezighoudt.

In Hongkong speelt de aanhoudende politieke onrust mee die de regio in een recessie duwde. Door de problemen zijn sommige lokale tycoons begonnen hun rijkdom over te hevelen naar andere oorden.

VS

Wereldwijd daalde het aantal miljardairs overal, behalve in de Verenigde Staten. Daar groeide het aantal nog, gevoed door techondernemers. Die waren eind 2018 al met 89, tegenover 70 een jaar eerder.