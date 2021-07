Nederlandse huizenprijzen stijgen meest in 20 jaar

De huizenprijzen in Nederland zijn al een tijd flink aan het oplopen. Sinds een dieptepunt in juni 2013 liggen de prijzen maar liefst 70 procent hoger, zo blijkt uit cijfers van het Nederlandse statistiekbureau CBS en het Kadaster.

'De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan', zo klink het. De toename met 14,6 procent de voorbije twaalf maanden is ongezien sinds december 2000 (zie grafiek).

Duur vastgoed is lang geen 'Amsterdams' fenomeen meer: de prijzen stijgen in alle provincies, maar is het sterkst in Flevoland (+17%). Limburg staat onderaan de ranglijst (+12%). Ook alle types woningen worden duurder.