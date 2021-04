Een waterreservoir in de Taiwanese stad Baoshan: bodem in zicht.

Bezigheidstherapie voor autobonzen die op een lading chips wachten: de Taiwanese buienradar.

Taiwan gaat vandaag in 'code rood'. Een kleur die niets te maken heeft met het coronavirus, dat het Aziatische land exemplarisch onder controle blijft houden. Wel met iets waar zelfs Taipei geen greep op heeft: het weer. Het eiland beleeft zijn zwaarste droogte sinds 1965. In delen van centraal Taiwan wordt kraantjeswater twee dagen per week afgesloten, industriële grootverbruikers moeten hun consumptie 15 procent verminderen.

Een extra kopzorg voor een wereld die zeker in de autosector met een acute chipschaarste kampt. Als het op krachtpatserchips aankomt, is Taiwan monopolist. De Amerikaanse industrievereniging SIA raamt dat 92 procent van 's werelds geavanceerdste halfgeleiders op het eiland geproduceerd worden.

Blind Melon - 'No Rain'

Chips bakken vergt massa's helder water. Het duurzaamheidsrapport van TSMC over 2019 leert op pagina 205 dat 's werelds grootste chipbakker dat jaar 64,3 miljoen metrische ton water consumeerde, 70 procent meer dan in 2015. TSMC verbruikt in Taiwan, afgaand op de data van de Vlaamse Milieu Maatschappij, het equivalent van ruim 300.000 Vlaamse gezinnen.

TSMC zegt dat de productie niet in gevaar komt dankzij de inzet van watertrucks. De Taiwanese minister van Economische Zaken, Wang Mei-hua, rekent vanaf mei op de plum rains (梅雨), de overvloedige regens die Oost-Azië in de late lente besproeien. Inkoopdirecteuren van autobouwers kunnen best regelmatig de Taiwanese buienradar refreshen.

Schermvullende weergave Europees Raadsvoorzitter Charles Michel bij een vorig bezoek aan de Turks president Recep Tayyip Erdogan in januari 2020. ©EPA

Regen was een tijd de beste hoop van de Europese leiders in hun pogingen om de stroom migranten over de Egeïsche Zee af te remmen. Tot er in november 2015 een migratiepact met Turkije kwam. Raadsvoorzitter Charles Michel en Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zijn vandaag in Ankara op de thee bij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Brussel duimt dat het bezoek beter verloopt dan dat van EU-buitenlandchef Josep Borrell in Moskou. Terwijl Borrell zijn Russische evenknie, de sluwe vos Sergej Lavrov, sprak, paradeerde het Kremlin oppositieleider Alexej Navalny in een glazen kooi.