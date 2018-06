Olielanden bakkeleien over productieverhoging

Het productieplafond miste zijn effect niet. Was de prijs voor een vat ruwe olie begin vorig jaar nog ongeveer 30 dollar waard in Londen, dat is dat intussen opgelopen tot meer dan 75 dollar. Bovendien is het economische klimaat een pak gunstiger geworden. En omdat de Amerikaanse president Trump een streep trok door het Iraanse akkoord, neemt de kans toe dat Teheran binnenkort minder zal kunnen exporteren.