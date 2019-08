Omkering rentecurve in VS vergroot recessievrees

De Amerikaanse tienjaarsrente is voor het eerst sinds 2007 onder de tweejaarsrente gedaald. Dat kan de voorbode van een recessie zijn.

De Amerikaanse obligatiemarkt heeft bij veel belegers de angst voor een recessie sterk doen toenemen. Het rendement van staatsobligaties met een looptijd van tien jaar zakte woensdag voor het eerst sinds 2007 onder de tweejaarsrente. Zo’n omkering van de rentecurve werd de voorbije decennia bijna altijd gevolgd door een recessie.

Economen spreken van een omgekeerde rentecurve omdat ze uitzonderlijk is. Normaal is de rente op lange termijn hoger dan de rente op korte en halflange termijn, omdat beleggers een extra vergoeding vragen als ze hun geld voor een lange periode uitlenen.

De ervaring leert dat de omkering van de rentecurve zes maanden tot twee jaar voorloopt op een recessie.

Maar op het einde van een periode van economische groei trekt de centrale bank doorgaans haar korte beleidsrente op om de economie af te koelen. Die verstrakking van het monetair beleid eindigt vaak in een recessie, waarop de centrale bank reageert door de rente weer te verlagen. Die verwachte renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) zijn nu al verrekend in de langetermijnrente, die de verwachte evolutie van de korte rente weergeeft.

Een andere recessie-indicator waarschuwt al enkele maanden voor een recessie in de VS. De Amerikaanse tienjaarsrente dook in maart voor het eerst sinds 2007 onder de driemaandsrente. Die indicator is volgens onderzoek van het Fed-kantoor van San Francisco de betrouwbaarste voorspeller van recessies.

Wanneer de Amerikaanse economie zal beginnen krimpen, is moeilijk voorspelbaar. De ervaring leert dat de omkering van de rentecurve zes maanden tot twee jaar voorloopt op een recessie. Als we ervan uitgaan dat het verschil tussen de tienjaarsrente en de driemaandsrente de beste voorspeller is, kan de volgende recessie al in september beginnen. Maar het is ook mogelijk dat de krimp pas in 2021 inzet. Overigens is het niet zeker dat de Amerikaanse economie afstevent op een recessie. Niet elke omkering van de rentecurve leidt tot een recessie. In 1965-66 en 1998 was er vals alarm.

Bovendien onderstrepen sommige economen dat de rentecurve minder dan vroeger betrouwbaar is als voorspeller van recessies, omdat ze wordt vertekend door het monetair beleid. Ze merken op dat de langetermijnrente lager is dan normaal omdat de Fed sinds de financiële crisis van 2008 voor ruim 1.000 miljard dollar staatsobligaties heeft gekocht. Zulke aankopen krikken de obligatiekoersen op en drukken hun rendement.