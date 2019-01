Ook Macron stuurt kat naar Davos

De befaamde meeting van het Wereld Economisch Forum van 22 tot 27 januari in het Zwitserse Davos, waar tal van wereldleiders en bedrijfsleiders present tekenen, moet het zonder de Franse president Emmanuel Macron stellen.

Reuters vernam op het Elysée, de officiële residentie van Macron, dat de president niet gaat wegens een 'volle agenda'. Hij moet met name een oplossing zien te vinden voor het aanhoudende protest van de gele hesjes. Dan naar een meeting met de rijken der aarde trekken valt wellicht slecht bij de protestbeweging, die ijvert voor meer koopkracht voor de modale Fransen.

Donderdag raakte al bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn bezoek aan Davos schrapt wegens de politieke onenigheid in Washington, die al wekenlang leidt tot een gedeeltelijke shutdown van de overheid in de VS.