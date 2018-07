Oproep voor dam tegen Chinese invasie

Die oproep van economen - op een moment dat Chinese investeerders ook in België steeds nadrukkelijker op de poort kloppen - krijgt de steun van vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). ‘De controle van onze economische veiligheid moet systematischer gebeuren dan vandaag het geval is, waarbij soms eens een advies aan de Staatsveiligheid gevraagd wordt’, zegt De Croo aan De Tijd.

De preventieve screening van kritische bedreigingen voor onze economie kan volgens de minister toevertrouwd worden aan een al geplande dienst die lokale besturen moet bijstaan bij bredere veiligheidsanalyses. De oprichting daarvan is voorzien in de wet over de bestuurlijke handhaving. ‘Je kan deze dienst ook overnames laten onderzoeken, net als overheidsopdrachten of concessies’, aldus De Croo, die benadrukt dat nog niets concreet uitgewerkt is.