Ergens een geruststellende gedachte: zelfs in 2020 neemt niet iedereen altijd zijn telefoon af, ook niet als het Nobelprijscomité aan de lijn hangt.

Nachtrust is belangrijk, ook voor Nobelprijswinnaars. Dat leert een tweet van Stanford University. Die toont hoe Robert Wilson in het holst van de nacht bij zijn co-winnaar van de Nobelprijs economie moet aanbellen, om te melden dat hij gewonnen heeft. 'Pak eens je telefoon af, Paul'.

Het tijdsverschil is natuurlijk een belangrijke factor: de Riksbank, de Zweedse centrale bank, kondigt de prijs op de middag aan. Op dat ogenblik is het in Californië 3 uur 's nachts.