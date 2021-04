Pandemie deert rijkste wereldburgers niet

2020 was een boerenjaar voor de rijkste mensen op aarde. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes telde nooit zoveel miljardairs. Het fortuin van die 2.755 wereldburgers dikte met 5.100 miljard dollar aan.

2020 was een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie perkte de vrijheden van vrijwel alle wereldburgers in. 'Tegelijk waren we getuige van een spervuur aan beursintroducties, schoten cryptomunten omhoog en gingen aandelenkoersen door het dak', schrijft het Amerikaanse magazine Forbes.

Het gevolg? In 2020 is het aantal miljardairs wereldwijd gestegen naar 2.755. Dat zijn er 660 meer dan een jaar eerder. Samen hadden ze een fortuin van 13.100 miljard dollar, een stijging met 5.100 miljard dollar tegenover 2019. 86 procent van alle miljardairs slaagde er ondanks corona in zijn vermogen op te krikken.

Rijkenlijst Forbes Jeff Bezos (Amazon, VS): 177 miljard dollar Elon Musk (Tesla, SpaceX, VS): 151 miljard dollar Bernard Arnault (LVMH, Fra): 150 miljard dollar Bill Gates (Microsoft, VS): 124 miljard dollar Mark Zuckerberg (Facebook, VS): 97 miljard dollar Warren Buffett (Berkshire Hathaway, VS): 96 miljard dollar Larry Ellison (Oracle, VS): 93 miljard dollar Larry Page (Google, VS): 91,5 miljard dollar Sergey Brin (Google, VS): 89 miljard dollar Mukesh Ambani (Reliance Industries, India): 84,5 miljard dollar

Helemaal bovenaan Forbes' 35ste miljardairslijst prijkt voor het vierde jaar op rij Jeff Bezos. De oprichter van Amazon sloot 2020 af met een fortuin van 177 miljard dollar. Tesla-oprichter Elon Musk veroverde met een vermogen van 151 miljard dollar de zilveren plak. De Franse luxekoning Bernard Arnault vervolledigde het podium. Hij was eind vorig jaar 150 miljard dollar waard.