Productiviteitsgroei maakt comeback

Na een lange periode van vertraging begint de productiviteitsgroei wereldwijd te versnellen. Dat is goed nieuws voor de groei en de aandelenmarkten.

De groei van de arbeidsproductiviteit is een cruciale indicator en een aandrijver van onze welvaart. De evolutie van het bruto binnenlands product (bbp) per persoon en het bbp per gewerkt uur bepalen samen met de stijging van de beroepsbevolking hoe snel een economie kan groeien.

Voor het eerst sinds lang is het nieuws over de productiviteit gunstig, blijkt uit de jaarlijkse studie van The Conference Board, een belangrijk Amerikaans onderzoeksbureau. ‘Na een decennium van bijna continue vertraging begint de wereldwijde productiviteit te herstellen.’

The Conference Board zegt dat de wereldwijde productiviteit per werkende persoon in 2017 met 2 procent is gestegen, tegenover 1,4 procent in zowel 2015 als 2016. ‘De drijvende kracht waren de ontwikkelde economieën. De groei van de productiviteit verbeterde duidelijk, vooral in de VS en in mindere mate in Europa en Japan.’ Ook de productiviteit per gewerkt uur versnelde: in de VS van 0,3 naar 1 procent, in de eurozone van 0,6 naar 1 procent.

Digitalisering

Klaas de Vries, mede-auteur van de studie, merkt op dat de hogere productiviteit gedeeltelijk te danken is aan de betere conjunctuur. ‘Sommige bedrijven wachten nog met aanwervingen tot ze zeker zijn dat de stijging van de vraag duurzaam is. Ze vragen hun personeel meer te werken, wat de productiviteit tijdelijk opkrikt.’

Maar de Vries voegt eraan toe dat misschien ook structurele factoren een rol spelen. ‘Het is mogelijk dat we de eerste resultaten zien van de digitale transformatie.’ Ondernemingen hebben de jongste jaren veel geïnvesteerd in nieuwe technologie, zoals artificiële intelligentie, big data en het ‘internet of things’, dat apparaten via het internet met elkaar verbindt.

De onderzoekers verwachten dat de productiviteitsgroei in 2018 verder zal versnellen tot 2,3 procent. De Vries: ‘De impact van de conjunctuur vermindert, maar die van structurele factoren neemt toe. Het grootste risico is dat we de impact van digitalisering en de eraan gerelateerde innovatie onderschatten.’ De Vries waarschuwt wel voor overdreven optimisme. De stijging blijft duidelijk lager dan voor de financiële crisis van 2008.

België

Ook Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis en auteur van een boek over de digitale revolutie, is relatief optimistisch over de productiviteit. ‘Investeren in digitalisering kost in een eerste fase geld. Maar steeds meer Belgische bedrijven, 40 tot 50 procent, zeggen dat de digitalisering productiviteitswinsten begint op te leveren. Dat blijkt uit een enquête die we onlangs hebben gehouden bij beursgenoteerde bedrijven.’

De snellere stijging van de productiviteit zal de potentiële groei van de Europese economie stimuleren, voorspelt De Leus. De potentiële groei is de maximale groei die een land kan volhouden zonder dat die leidt tot oververhitting en een toename van de inflatie.

‘Hetzelfde geldt voor België, als dat ons land meer investeert in infrastructuur en mobiliteit.’ In België investeert de overheid relatief weinig, wat de kwaliteit van de infrastructuur sterk heeft doen dalen.