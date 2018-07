Protectionistische reflex VS blaast BRICS-blok nieuw leven in

Als verdedigers van het multilateralisme. Zo werpen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, kortweg BRICS, zich op. Het blok heeft meteen een nieuwe bestaansreden gevonden.

De leiders van de vijf belangrijkste groeilanden ter wereld blazen dezer dagen verzamelen in Johannesburg voor hun jaarlijkse top. De bijeenkomst vormt een kleine mijlpaal in hun geschiedenis. Het is de tiende keer dat zo’n top plaatsvindt.

Maar veel reden voor euforie is er niet. Want die tiende editie vindt in een erg gespannen klimaat plaats. Door protectionistische en unilaterale reflexen van de Amerikaanse president Donald Trump loert een handelsoorlog om de hoek.

China

Vooral China, het grootste van de vijf groeilanden, loopt in het vizier van de VS. Sinds eind maart zijn nieuwe douanetarieven voor Chinees aluminium en staal van kracht. Begin juli volgde een nieuw rondje importtarieven. Vorige week dreigde Trump ermee alle invoer uit China, goed voor 500 miljard dollar, aan fikse tarieven te onderwerpen.

Peking bleef niet bij de pakken zitten. Het beantwoordde elke Amerikaanse demarche met een resem maatregelen tegen Amerikaanse producten. En begin deze week kondigde het fiscale en financiële stimuli aan om de binnenlandse vraag te ondersteunen.

Maar China beseft dat het zijn handel moet diversifiëren als het de impact van Trumps handelssancties wil verzachten. Een doorgedreven samenwerking met de andere groeilanden is een eerste stap.

‘Unilateralisme en protectionisme zijn aan een opmars bezig en brengen het multilateralisme een ferme klap toe. We moeten dat unilateralisme resoluut verwerpen. Want in een handelsoorlog zijn geen winnaars’, stelde de Chinese president Xi Jinping woensdag bij de opening van de driedaagse top. ’Enkel door zich open te stellen kunnen landen gezamenlijke voordelen uit de handel halen en zich duurzaam ontwikkelen.’

Nationale munten

Rusland greep het beleid van Trump dan weer aan om te pleiten voor een BRICS-handel in nationale munten. ‘De BRICS-landen begrijpen beter en beter dat ze de dollar uit hun onderlinge handel moeten houden’, stelde de Russische minister van Economie Maxim Oreshkin.

De toenadering is opvallend. Nadat toenmalig Goldman Sachs-baas Jim O’Neill het acronym BRIC(S) in 2001 gelanceerd had, had het blok moeite om zichzelf een bestaansreden te geven. Het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp) groeide wel van 2.700 miljard dollar in 2000 naar 17.000 miljard dollar vorig jaar. Maar de waarde van de onderlinge handel viel de afgelopen vijf jaar met 9 procent terug tot 312 miljard dollar.