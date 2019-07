Race om topjob IMF is begonnen

Van de Britse ex-minister George Osborne over de centrale bankiers Mark Carney en Mario Draghi tot Credit Suisse-CEO Tidjane Thiam. Het gonst van de speculaties over wie Christine Lagarde zal opvolgen aan het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds.

De koehandel rond de Europese topjobs is nog maar net voorbij, of er dient zich al een nieuw strijdperk aan. Omdat zijn topvrouw Christine Lagarde straks Mario Draghi zal opvolgen als voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), moet het IMF op zoek naar een nieuwe chef.

Het Muntfonds wordt traditioneel voorgezeten door een Europeaan, terwijl de Wereldbank geleid wordt door een Amerikaan.

Osborne

De Britse media geloven dat George Osborne, de vroegere minister van Financiën van Groot-Brittannië, een goede kans maakt. Voor een benoeming aan het hoofd van het IMF heeft men de steun nodig van de Amerikanen, Britten en Chinezen, en bij de entourage van Osborne meent men dat hij de meeste kans maakt.

Osborne zetelde tussen 2010 en 2016 in de regering van David Cameron. Sinds 2017 is hij hoofdredacteur bij de Londense krant Evening Standard. Hij kantte zich tegen de brexit, maar hij zou wel goede contacten onderhouden met de twee kandidaten voor het Britse premierschap, Boris Johnson en Jeremy Hunt. Bij de Amerikaanse Republikeinen heeft Osborne ook vrienden, schrijft de Financial Times.

Een andere naam die in Groot-Brittannië circuleert ter opvolging van Lagarde, is die van Mark Carney, gouverneur van de Bank of England. Zijn mandaat loopt binnenkort ten einde. Carney heeft de Canadese en de Britse nationaliteit, maar ook de Ierse, wat hem nog meer 'een kandidaat van Europa' maakt.

Franse namen

Maar ook elders in Europa worden mogelijke kandidaten gewikt en gewogen. Opvallend veel namen die in de Europese topjobcarrousel uit de boot vielen, duiken weer op. Het gaat onder meer om Jens Weidmann, de voorzitter van de Bundesbank die naast het ECB-voorzitterschap greep, en Olli Rehn, de gouverneur van de Finse centrale bank.

Binnen het IMF zelf zou vooral gekeken worden naar de Bulgaarse Kristalina Georgieva, de CEO van de Wereldbank die lang in de running was voor een Europese topjob. De Wereldbank en het IMF zijn zusterorganisaties.

Ook Rehns landgenoten Alexander Stubb en Jyrki Katainen, beiden ex-premiers, worden genoemd, net als Helle Thorning-Schmidt, de voormalige Deense premier.

En alhoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat na Lagarde en haar voorganger Dominique Strauss-Kahn er opnieuw een Fransman de IMF-leiding krijgt, zouden er toch enkele Franse prominenten in de running zijn. Er wordt gekeken naar Benoît Coeuré (directielid ECB), de Franse eurocommissaris Pierre Moscovici en François Villeroy de Galhau, de gouverneur van de Banque de France.

Zelfs de naam van Mario Draghi wordt her en der geopperd, al is het niet duidelijk of de Italiaan zin zou hebben in de job.

Opkomende economieën

Waarnemers sluiten niet uit dat de opkomende economieën de toppositie zullen opeisen en zo een einde maken aan de Europese dominantie. Tot de mogelijke kandidaten behoren de Mexicaan Agustin Carstens (de huidige topman van de Bank voor Internationale Betalingen), Raghuram Rajan (stereconoom en voormalig centraal bankier van India) en Tidjane Thiam, de CEO van Credit Suisse die in Ivoorkust geboren is en ook de Franse nationaliteit heeft.