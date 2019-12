Rijksten ter aarde verdienden in 2019 1.200 miljard dollar

De 500 meest vermogende mensen ter wereld zagen hun fortuin dit jaar met een kwart aanzwellen tot 5.900 miljard dollar.

Het gezamenlijke vermogen van de 500 meest gefortuneerde mensen is in 2019 gestegen naar het astronomische cijfer van 5.940 miljard dollar (5.325 miljard euro). Dat berekende het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Het cijfer ligt 1.200 miljard dollar of een kwart hoger dan in het begin van het jaar en dat is op rekening te schrijven van de stijging van de beurzen tot nieuwe hoogtes. Een deel van de winst is dus louter van papieren aard.

De grootste stijging komt op naam van de Franse miljardair en luxepaus Bernard Arnault die 36,5 miljard dollar won en daardoor opklom naar de derde plaats op de miljardairslijst van Bloomberg. Hij is nu tevens een van de slechts drie mensen wereldwijd die meer dan 100 miljard dollar wegen. De twee anderen zijn Amazon-topman Jeff Bezos en Microsoft-legende Bill Gates.

Scheiding

Slechts 52 van de 500 superrijken zagen hun fortuin dit jaar afnemen. Bezos is daar ook bij: hij speelde 9 miljard dollar kwijt als gevolg van zijn scheiding, maar hij blijft de meest vermogende mens op aarde met 116 miljard dollar. Gates, de nummer twee, won 22,7 miljard dollar, maar hij moest daarmee niettemin de duimen leggen voor Mark Zuckerberg van Facebook die 27,3 miljard dollar kon bijschrijven.

172 miljardairs 172 van de 500 rijkste mensen ter wereld zijn Amerikaans.

In het verliezende kamp zat ook mediatycoon Rupert Murdoch. De hoogbejaarde magnaat zag 10 miljard dollar wegvloeien ondanks de overname door Walt Disney van delen van zijn Fox-imperium. Maar dat komt omdat hij het geld uitkeerde aan zijn zes kinderen die daardoor ook miljardairs werden.

Adam Neumann van coworkingbedrijf WeWork deelde eveneens in de klappen. Hij zag zijn fortuin imploderen door de val - en bijhorende waardevermindering - van WeWork als gevolg van een reeks managementfouten. Hij moet er geen boterham minder door eten: hij blijft miljardair.

Autokerkhoven

De VS blijven het walhalla van het geld, met 172 van de 500 topmiljardairs. Maar het communistische China komt opzetten: er zijn nu al 54 zeer rijken. Belgen staan niet in de rangschikking (toch niet die van Bloomberg, wel op die van rijkenblad Forbes). Bij de nieuwe miljardairs vinden we wel de Nederlander Jitse Groen van maaltijdleverancier Takeaway.com.

Soms komt het fortuin uit onverwachte hoek: de Amerikaan Willis Johnson vergaarde 1,9 miljard dollar met een netwerk van autokerkhoven waar je beschadigde wagens kan kopen. Nu is zijn bedrijf Copart vooral een autoveilingsite. Ook Kylie Jenner viel dit jaar op: de mediapersoonlijkheid en halfzus van de Kardashians werd dit jaar de jongste selfmademiljardair door de gedeeltelijke verkoop van haar bedrijf Kylie Cosmetics.